Gdzie obejrzeć finał Ligi Konferencji Europa? O której West Ham - Fiorentina? [STREAM]

Choć sezon ligowy dobiegł już niemal końca na Starym Kontynencie, to do rozdania pozostały jeszcze trofea europejskich pucharów. W poprzednim tygodniu poznaliśmy zwycięzcę drugich pod względem prestiżu rozgrywek organizowanych przez UEFA - Ligi Europy. Po raz siódmy w historii została nim Sevilla, która dopiero po rzutach karnych pokonała AS Romę. Z kolei w środę 7 czerwca poznamy triumfatora Ligi Konferencji Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lukas Podolski potwierdza! Kapitalna wiadomość dla Polaków

Finał Ligi Konferencji Europy. West Ham i Fiorentina z szansą na historyczny sukces

W walce o trofeum zmierzą się West Ham United Łukasza Fabiańskiego i Fiorentina. Pierwsza z drużyn wyeliminowała w półfinale AZ Alkmaar (2:1 i 1:0). Z kolei włoski klub najpierw przegrał 1:2 z FC Basel, a w rewanżu wygrał 3:1 po dogrywce.

Bayern gotowy, by pobić transferowy rekord. Mowa o naprawdę wielkiej kwocie

Co ciekawe, w drodze do finału Fiorentina mierzyła się z też z polskim zespołem Lechem Poznań. Wygrała pierwsze spotkanie 4:1, ale w rewanżu miała już więcej problemów. Ostatecznie przegrała 2:3, jednak zaliczka z poprzedniego meczu ćwierćfinałowego pozwoliła jej awansować dalej.

Zarówno West Ham, jak i Fiorentina będą miały okazję odnieść pierwszy od lat sukces w europejskich pucharach. Po raz ostatni Anglicy zdobyli trofeum w 1965 roku - wówczas sięgnęli po Puchar Zdobywców Pucharów. Nieco dłużej od West Hamu na triumf musi czekać Fiorentina - od 1961 roku.

- Pragniemy się rozwijać. Myślę, że występ w finale będzie dla nas czymś naprawdę wyjątkowym, ponieważ minęło już wiele lat, od kiedy ostatni raz mieliśmy okazję grać w decydującym o trofeum spotkaniu - powiedział David Moyes. Tegoroczna Liga Konferencji Europy jest dopiero drugą edycją rozgrywek. W poprzednim sezonie triumfowała AS Roma, która w finale wygrała 1:0 z Feyenoordem Rotterdam.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Media: Messi wybrał nowy klub. Zaskoczył

Gdzie oglądać finał Ligi Konferencji Europy? West Ham United - Fiorentina. Transmisja TV, stream online

Mecz West Hamu United z Fiorentiną w finale Ligi Konferencji Europy odbędzie się w środę 7 czerwca o godzinie 21:00. Transmisję ze starcia przeprowadzi platforma Viaplay, która ma wyłączne prawa do pokazywania tych rozgrywek. Zapraszamy też do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.