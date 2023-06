Real Madryt dokonał wielkiego transferu. Ponad sto milionów. Oficjalnie

Od jakiegoś czasu pewne było, że Jude Bellingham odejdzie z Borussii Dortmund z końcem tego sezonu i nie przyjmie oferty nowego kontraktu. Anglik był jedną z największych gwiazd w Bundeslidze, a BVB zaczęło przygotowywać się na jego odejście, intensyfikując starania o Edsona Alvareza z Ajaksu Amsterdam. W wyścigu o ten transfer liczyły się tylko dwa kluby: Manchester City (kusząc nie tylko wielkimi pieniędzmi, ale też możliwością dalszej współpracy z Erlingiem Haalandem) oraz Real Madryt. Poznaliśmy ostateczny wybór Bellinghama.

"Here we go". Real Madryt dopina transfer Jude'a Bellinghama

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano podał słynne "here we go", więc jest już wszystko jasne. Jude Bellingham zostanie piłkarzem Realu Madryt, a Borussia Dortmund zarobi za niego 100 mln euro plus bonusy, a pięć procent z tej kwoty trafi do poprzedniego klubu pomocnika, czyli Birmingham City. Anglik ma podpisać sześcioletni kontrakt, ważny do końca czerwca 2029 roku, zgodnie z porozumieniem zawartym jeszcze w kwietniu. Romano dodaje, że Real Madryt zarezerwował już testy medyczne, a do nich dojdzie w przeciągu najbliższych dni. Transfer został już potwierdzony przez Borussię Dortmund w komunikacie.

Tak wielki transfer oznacza, że Bellingham będzie jednym z najdroższych piłkarzy w historii Realu Madryt. Do tej pory najwięcej zapłacono za Edena Hazarda, który odchodził z Chelsea za 115 mln euro. Na drugim miejscu jest Gareth Bale, który opuszczał Tottenham na rzecz Realu Madryt za 101 mln euro. Bellingham zatem znajdzie się na trzecim miejscu w tym zestawieniu. "Bild" podawał jakiś czas temu, że łączna kwota bonusów w transferze Bellinghama wynosi 20 mln euro.

Tym samym Real Madryt, relatywnie szybko, realizuje swój priorytetowy cel na letnie okno transferowe. Teraz klub może się skupić na znalezieniu następcy Karima Benzemy, który przyjął wielomilionową ofertę od Al-Ittihad. Niewykluczone, że Real zdecyduje się na rodaka Bellinghama, czyli Harry'ego Kane'a z Tottenhamu, mającego ważny kontrakt tylko do końca przyszłego sezonu. Pierwsza oferta za Kane'a miała wynieść około 80 mln euro.

Jude Bellingham trafił do Borussii Dortmund latem 2020 roku za 25 mln euro z Birmingham City. W tym czasie wygrał Puchar Niemiec, a we wszystkich rozgrywkach zagrał ponad 130 spotkań, w których strzelił 24 gole i zanotował 25 asyst.