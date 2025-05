Godziny do meczu, a Włosi przekazują fatalne wieści. Chodzi o Szczęsnego

Wojciech Szczęsny nie na długo rozstał się z bramką FC Barcelony. W sobotnim meczu z Realem Valladolid (2:1) ustąpił miejsca wracającemu po kontuzji Marcowi-Andre ter Stegenowi, ale w Lidze Mistrzów ponownie pojawi się między słupkami. Mimo że w pierwszym meczu z Interem na Montjuic puścił aż trzy gole, włoska prasa wiąże z jego występem pewne obawy.

Włosi rozpływają się nad Szczęsnym. Piszą o jego "cechach przywódczych"

Tamtejsze media ogłosiły już, że Szczęsny wygrał rywalizację z ter Stegenem i to on zagra we wtorek w Mediolanie. Sporo uwagi poświecił mu portal calciomercato.com. - Były piłkarz Juventusu, który powrócił do gry po ogłoszeniu przejścia na emeryturę, rozegrał doskonałą drugą połowę sezonu. Przez długi czas był niepokonany i znakomicie wpasował się w mechanizmy Barcelony. Wystarczy spojrzeć, jak w pierwszym meczu wychodził kilka razy poza pole karne, by udaremnić niektóre zagrożenia ze strony napastników Nerazzurrich, które były spowodowane bardzo wysoką defensywą zespołu Flicka. Flick nie ma zamiaru znów zmieniać składu i na San Siro będzie polegał na Szczęsnym, który z outsidera znów stał się zawodnikiem wyjściowym - czytamy.

Z uznaniem o Polaku wypowiedzieli się także dziennikarze tuttomercatoweb. - Marc Andre ter-Stegen wrócił do LaLigi, ale w Lidze Mistrzów, w tym półfinale i w następnym El Clasico z Realem Madryt, piłkarzem wyjściowym będzie Polak. Szczęsny stopniowo zyskiwał coraz większy wpływ na Hansiego Flicka, który docenił jego przywódcze cechy i doświadczenie jako lidera młodej straży tylnej - napisali.

Szczęsny postrachem Interu? Liczby mówią same za siebie

Przywołali też fatalne wręcz dla Interu statystyki. Jak zauważyli, ekipa ta bardzo rzadko była w stanie pokonać zespół Szczęsnego. W sumie Polak grał przeciwko niej 18 razy (cztery w barwach AS Romy, 13 w Juventusie i raz w Barcelonie). Jego bilans to osiem zwycięstw, sześć remisów i tylko cztery porażki. W sumie Szczęsny puścił w tych meczach 17 goli i zachował pięć czystych kont.

W poprzednim spotkaniu Szczęsny spisał się zatem poniżej średniej, a mimo to Włosi uznali ten występ za przyzwoity. - Stracił trzy gole, ale był bez szans na odpowiedź. W zasadzie skończył bez żadnych obron. Jego odważne wyjścia poza pole karne zapobiegły jednak kilku potencjalnym zagrożeniom - oceniło tuttomercatoweb.

O tym, jak tym razem spisze się Wojciech Szczęsny i czy podtrzyma świetną średnią w starciach z Interem, przekonamy się we wtorek 6 maja. Początek meczu Inter - Barcelona o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.