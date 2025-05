Trzeba zobaczyć to, co zrobili z Lewandowskim. Oto okładka "Sportu"

Hiszpańskie media od samego rana żyją potyczką FC Barcelony z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz był bardzo szalony i zakończył się wynikiem 3:3, a Blaugrana była bliska odniesienia porażki, ale za każdym razem podopiecznym Hansiego Flicka udawało się wrócić do gry.

Hiszpańskie media żyją starciem Barcelony z Interem

Dziennikarze przygotowali nawet specjalne okładki swoich czasopism na to starcie. "Mundo Deportivo" postawiło na prostotę, zamieszczając zdjęcie żonglującego piłkę Lamine Yamala. Obok piłkarza napisano wielkimi literami: "Ostateczne wyzwanie".

"Barca zaatakuje Mediolan, by po dziesięciu latach dotrzeć do finału Ligi Mistrzów" - dodano. Skupiając się na poszczególnych postaciach, dodano, że: "Lewandowski i Lautaro są dostępni, a Lamine to koszmar Interu". Poniżej zamieszczono cytaty z konferencji obu trenerów. Hansi Flick powiedział: "Musimy się cieszyć i pokazać, jak gramy". Z kolei Simone Inzaghi zwrócił uwagę na największe zagrożenie: "Yamal jest bardzo niebezpieczny, będzie podwójne krycie".

Lewandowski jako gladiator

Większą kreatywnością popisał się kataloński "Sport". Na okładce widzimy Pedriego, Cubarsiego, Raphinhę, Yamala, Lewandowskiego i Flicka, którzy zostali przedstawieni jako gladiatorzy. „Zmierzając po finał" - napisano w kolorze złotym.

"Barca rozgrywa w Mediolanie swój najważniejszy mecz w ostatnich latach: po remisie 3:3 w pierwszym meczu, chcą powrócić do finału Ligi Mistrzów dekadę później" - czytamy.

"Hansi Flick zachęca swoich zawodników, aby cieszyli się doświadczeniem i zapomnieli o presji: wybierze bardzo podobną jedenastkę jak w pierwszym spotkaniu, aby zabrać drużynę do Monachium" - dodano.

Kiedy mecz Inter - Barcelona w Lidze Mistrzów?

W poniedziałek 5 maja FC Barcelona ogłosiła kadrę na spotkanie z Interem. Do szerokiego składu wrócił Robert Lewandowski, który w ostatnim czasie był kontuzjowany. "Tajna broń. Lewandowski przyspieszył i zdążył na pojedynek w Mediolanie, choć to Ferran będzie podstawową dziewiątką. Polak jest asem w rękawie Flicka" - obwieściło w poniedziałek "Mundo Deportivo". Po przeciwnej stronie występ Lautaro Martineza stoi pod znakiem zapytania. Argentyńczyk doznał kontuzji w pierwszym meczu tych zespołów i nie wiadomo, czy da radę zagrać.

Rewanżowy mecz Inter - Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów zaplanowano na wtorek 6 maja. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00. Dodatkowego smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że arbitrem tego spotkania będzie Szymon Marciniak. Tekstową transmisję będzie można śledzić na łamach Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.