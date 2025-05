Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Oto skład Barcelony na rewanż z Interem

FC Barcelona jest o krok od finału Ligi Mistrzów. Walczy o niego z Interem Mediolan, a w pierwszym spotkaniu zremisowała 3:3 u siebie. Zatem na wtorkowy rewanż w stolicy Lombardii wyjdzie wyjątkowo zmotywowana, a Hansi Flick nie będzie oszczędzał gwiazd.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grabara nie zatrzymał świetnej Borussii Dortmund. Koncert rezerwowego

Media: Oto wyjściowy skład FC Barcelony na Inter Mediolan. Co z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim?

Do kadry meczowej wrócił Robert Lewandowski, chociaż niewiele wskazywało na to, aby po kilku tygodniach przerwy miał od razu pojawić się w pierwszym składzie. Potwierdził to niemiecki trener, a wedle przewidywań hiszpańskiej prasy w ataku zagra Ferran Torres.

Zobacz też: Wymarzony piłkarz Barcelony naprawdę to powiedział. "S******l Yamal"

W wyjściowej jedenastce pojawi się Wojciech Szczęsny, co już wcześniej zapowiedział Flick. Zresztą większych niespodzianek nie będzie, pewna niepewność jest tylko w defensywie, gdzie niedostępni są podstawowi boczni obrońcy, czyli Jules Kounde oraz Alejandro Balde. Tego pierwszego ma zastąpić Eric Garcia, w przypadku drugiego jest dwugłos - albo jego miejsce zajmie naturalny zmiennik Gerard Martin, albo przesunięty ze środka Inigo Martinez, co oznaczałoby wejście do składu Ronalda Araujo.

Przewidywany wyjściowy skład FC Barcelony na mecz z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów:

wg "Sportu" i "Mundo Deportivo": Wojciech Szczęsny - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres



Wojciech Szczęsny - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres wg "AS-a", "Marki" i "L'Esportiu": Wojciech Szczęsny - Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Inigo Martinez - Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Ferran Torres

Początek meczu Inter Mediolan - FC Barcelona o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.