Pilne wieści dla Barcelony przed meczem z Interem. Wszystko jasne ws. gwiazdy

FC Barcelona rywalizuje z Interem Mediolan o finał Ligi Mistrzów - pierwszy mecz w Hiszpanii zakończył się wynikiem 3:3. Przed rewanżem obie drużyny są w nie najlepszej sytuacji kadrowej, jednak niedawno z obozu mistrzów Włoch napłynęły optymistyczne dla nich, a pesymistyczne dla rywali wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Grad goli w Brentford. Manchester United gonił do ostatniej chwili

FC Barcelona w opałach? Wielka gwiazda Interu Mediolan gotowa na rewanż w Lidze Mistrzów

Pierwszego spotkania obu zespołów nie dokończył Lautaro Martinez - najlepszy strzelec mediolańczyków. Boisko opuścił z powodu kontuzji i początkowo wydawało się, że nie zdąży wyzdrowieć na rewanż. Tyle że nastąpił zwrot.

Włoskie media w poniedziałek od rana zapowiadały powrót napastnika. Ten po południu odbył część treningu z resztą zespołu i po kontuzji nie było śladu. "Dobra wiadomość dla Simone Inzaghiego, który będzie mógł skorzystać ze swojego kapitana" - czytamy w "Corriere dello Sport". A według przewidywań "La Gazzetta dello Sport" Argentyńczyk zagra od pierwszej minuty.

Lautaro Martinez zagra z FC Barceloną, ale Inter Mediolan ma pewien kłopot

Jednak nie wszystko poszło w ostatnich dniach po myśli Interu. Wspólnie z Martinezem na uboczu trenował Benjamin Pavard, jednak "LGdS" podkreśliła, że u Francuza "testy nie dały pozytywnych rezultatów" i nie wystąpi on przeciwko Barcelonie - zastąpi go Yann Bisseck. Po sobotnim, ligowym spotkaniu z Hellasem Verona (1:0), poobijany jest Davide Frattesi, który jednak powinien być gotowy do gry - ma zacząć na ławce rezerwowych, podobnie jak reprezentanci Polski Piotr Zieliński oraz Nicola Zalewski.

Zobacz też: Krychowiak potwierdza! Wielki transfer na koniec? "Rozmawialiśmy"

Zatem na boisku możemy zobaczyć czterech polskich piłkarzy (plus zespół sędziowski z Szymonem Marciniakiem na czele), bowiem w katalońskim zespole od początku ma zagrać Wojciech Szczęsny, a w pogotowiu będzie wracający po urazie Robert Lewandowski. Polski napastnik wygrał walkę z czasem, co nie udało się Jules'owi Kounde i Alejandro Balde, podstawowym bocznym obrońcom.

Początek wtorkowego spotkania o godz. 21, zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.