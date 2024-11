Tylko spójrz, kto oglądał Lewandowskiego w Belgradzie. Absolutna gwiazda

Robert Lewandowski skradł show w meczu Crvena zvezda - FC Barcelona (2:5), w którym zdobył swoje bramki nr 98 i 99 w Lidze Mistrzów. "Po byciu lekko niezdarnym w kilku pierwszych akcjach, wykorzystał dobitkę, by strzelić jednego gola, oraz dośrodkowanie Kounde, by strzelić drugiego. To już prawie setka" - tak pisały o jego występie hiszpańskie media. A jego popisy z trybun śledził wyjątkowy gość.

Środowe starcie odbyło się na Stadionie Rajko Miticia, nazywanym także "Marakaną", co nawiązuje do słynnego obiektu znajdującego się w brazylijskim Rio de Janeiro. Może on pomieścić nieco ponad 50 tys. kibiców, a na ostatnim spotkaniu uwagę zwracała zwłaszcza jedna postać.

Popisy Lewandowskiego i spółki z widowni śledził serbski tenisista Novak Djoković, 24-krotny mistrz Wielkiego Szlema w singlu. "Najbardziej utytułowany tenisista w historii, przyjechał do Belgradu, aby śledzić mecze rozgrywanego obecnie turnieju ATP. I nie przegapił okazji, aby śledzić pojedynek Zvezdy z jednym z faworytów LM" - napisał serbski portal sportklub.n1info.rs. I można zakładać, że wspierał klub z Belgradu, zatem wynik raczej go nie ucieszył.

37-latek mógł sobie pozwolić na taką wizytę, gdyż z powodu kontuzji wycofał się z turnieju ATP Finals i zakończył sezon. Na trybunach Marakany towarzyszył mu Filip Krajinović, w przeszłości 26. tenisista świata, który niedawno przeszedł na sportową emeryturę.

Novak Djoković zagościł na meczu Crvena zvezda - FC Barcelona. Oto co napisali Hiszpanie

Wizytę Djokovicia odnotowało także katalońskie "Mundo Deportivo", przekonujące, że tenisista był "pod wrażeniem Barcelony". "Nie tylko był świadkiem dobrej passy Barcy, [...] ale też był zdumiony oglądaniem na żywo wybryków Lamine’a Yamala, kontroli gry Pedriego i trzech asyst Kounde" - czytamy. Widział także "nos do bramek" Lewandowskiego.

Następny mecz Ligi Mistrzów FC Barcelona rozegra na własnym boisku. We wtorek 26 listopada podejmie Stade Brest, a Robert Lewandowski spróbuje zdobyć setną bramkę w Lidze Mistrzów.