Pokazali, co zrobił Vinicius z Milanem. I zaczęła się burza

- Gdy Real Madryt na własnym boisku przegrywał do przerwy z Milanem 1:2, wszyscy kibice obrońców trofeum liczyli na kolejną remontadę w Lidze Mistrzów. W drugiej połowie sytuacja gospodarzy się pogorszyła, choć ci ruszyli do huraganowych ataków. Doszło do tego, że fani "Królewskich" zaczęli wychodzić ze stadionu jeszcze przed końcem meczu - w taki sposób wtorkowy mecz relacjonował dziennikarz Sport.pl Paweł Matys.

Vinicius znów na ustach wszystkich

Scenariusz z meczu przeciwko Borussii Dortmund nie powtórzył się. Real nie tylko nie odrobił strat, ale w drugiej połowie dał sobie wbić trzeciego gola i przegrał na własnym stadionie. To jego druga porażka w tym sezonie Ligi Mistrzów.

Po zakończonym spotkaniu sporo uwagi się nie tylko zwycięstwu Milanu, słabej postawie Realu, ale też o zachowaniu Viniciusa Juniora, który w jednej z sytuacji - zdaniem internautów - nie pomógł ocieplić swojego wizerunku.

Chodzi o zdarzenie z pierwszej połowy, kiedy w polu karnym Milanu znalazł się w pobliżu bramkarza Mike'a Maignana i upadł na murawę.

- I pomyśleć, że niektórzy ludzie naprawdę uważają, że Vini zasługuje na Złotą Piłkę - napisał jeden z użytkowników X. Inny, który także zamieścił wideo z zajścia na portalu, przyznał, że Brazylijczyk nie pomaga sobie takim zachowaniem.

Zwolennicy Viniciusa stwierdzili, że piłkarz nie symulował i został nadepnięty przez bramkarza Milanu. Inni pisali, że Brazylijczyk zachował się jak aktor. Sędzia ostatecznie nie podyktował rzutu karnego za to zajście.

Real Madryt w czterech dotychczasowych meczach Ligi Mistrzów dwa razy wygrał i dwa razy przegrał. W następnej kolejce czeka go trudne wyzwanie. Zmierzy się z Liverpoolem, który pod wodzą Arne Slota znajduje się w doskonałej dyspozycji.