Hiszpanie podają skład Barcelony. Wiadomo, co z Lewandowskim i Szczęsnym

FC Barcelona notuje kapitalny początek sezonu. Pierwsze miejsce w tabeli, 33 punkty po 12. kolejkach i aż 40 zdobytych goli - tak wygląda jej bilans w La Liga. Po drodze odniosła kilka spektakularnych zwycięstw, jak 7:0 z Realem Valladolid czy 4:0 z Realem Madryt i to na Santiago Bernabeu. Piłkarze Hansiego Flicka przyzwoicie radzą sobie też w Lidze Mistrzów.

Choć na start ulegli 1:2 AS Monaco, to później odnieśli dwa pewne triumfy. Najpierw pokonali aż 5:0 Young Boys, ale jeszcze bardziej imponująca była wygrana 4:1 nad Bayernem Monachium, która przerwała serię aż sześciu porażek z rzędu z tym rywalem. Flick znalazł idealne ustawienie drużyny i rzadko kiedy dokonuje większych rotacji. Zazwyczaj zmiany zachodzą na jednej czy dwóch pozycjach. Czy we wtorek zdecyduje się na bardziej radykalne modyfikacje?

Media podają przewidywany skład Barcelony. Dwie wątpliwości. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

Tego dnia Barcelona rozegra mecz w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów. Jej rywalem będzie Crvena zvezda. Patrząc na aktualną formę Katalończyków, wydaje się, że nie powinni mieć większego problemu z dopisaniem trzech punktów do konta. W końcu serbska ekipa zajmuje dopiero 33. miejsce w tabeli zbiorczej rozgrywek i wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo.

Już od kilku dni media spekulowały, że Flick może wprowadzić spore zmiany w wyjściowej jedenastce, by dać odpocząć kluczowym zawodnikom. Teraz jednak zmieniły zdanie. Sądzą, że Niemiec wystawi najmocniejszy skład i nie będzie lekceważył rywala.

To również ważne wieści dla polskich kibiców. Wierzono, że właśnie w tym spotkaniu szansę na debiut otrzyma Wojciech Szczęsny. Nadzieję na to odebrał sam Flick. - Inaki Pena gra z nami od kilku meczów. (...) Daje nam stabilność i jestem pewien, że będzie ważny w jutrzejszym meczu - mówił na wtorkowej konferencji prasowej.

W ślad za jego słowami poszły też hiszpańskie media. Podały przewidywane składy na środowy mecz i w żadnym z nich nie ma Szczęsnego. Praktycznie każdy z dzienników jest również pewny, że Flick nie dokona wielu zmian. Do składu powinien wrócić Jules Kounde. Taki sam ma pozostać tercet ofensywny. Na boisku zobaczymy więc Roberta Lewandowskiego, Lamine Yamala i Raphinhę. "Niestrudzony Lewandowski będzie punktem odniesienia w ataku. Jeśli strzeli trzy bramki, wówczas osiągnie granicę 100 goli w LM" - pisał "AS".

Jedyne wątpliwości istnieją w linii pomocy. "Mundo Deportivo", a także "Sport" twierdzą, że Flick najprawdopodobniej da szansę już od pierwszych minut Frenkiemu de Jongowi. Kogo w tej sytuacji poświęci? Zdaniem dziennikarzy, będzie to Marc Casado. Jednak nieco inną opinię wyraziły "Marca" czy "AS". Te redakcje zostawiły w składzie młodego Hiszpana. Co więcej, dziennik "Sport" nie jest pewny, czy Flick postawi na Daniego Olmo, mimo że ten ustrzelił dublet w ostatnim meczu z Espanyolem (3:1). Zamiast niego szansę może otrzymać Fermin Lopez.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Crveną zvezda:

Inaki Pena; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Alejandro Balde; Marc Casado/Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo/Fermin Lopez; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.