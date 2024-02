531 dni i koniec. Co za wieści! Lewandowski nagrodzony

- Kluczowa była 60. minuta. To wtedy dwa przytomne podania - Frenkiego De Jonga i Pedriego - rozerwały obronę Napoli. Robert Lewandowski przyjął piłkę w polu karnym, obrócił się w kierunku bramki, uciekł od obrońców i precyzyjnie uderzył. Dał Barcelonie prowadzenie, potwierdził jej przewagę i rozkręcił mecz, który długimi fragmentami kołysał do snu - tak o najważniejszej, z perspektywy Barcelony, akcji spotkania pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

UEFA doceniła Lewandowskiego. Ogłosili to po meczu

W meczu rzeczywiście działo się niewiele, by nie powiedzieć wprost - wiało nudą. Gol Lewandowskiego sprawił, że na Stadio Diego Armando Maradona zagościły emocje. Kwadrans po golu Polaka do siatki trafił Victor Osimhen. Nigeryjczyk wygrał pojedynek fizyczny, przepchnął Inigo Martineza i pokonał bezradnego ter Stegena. W końcówce najpierw zwycięstwo gospodarzom mógł dać Andre-Frank Zambo Anguissa, zaś Lewandowski był bliski dołożenia asysty do gola. Świetnie obsłużył piętą Ilkaya Gundogana, ale Niemiec posłał piłkę obok słupka.

Nie trzeba pilnie śledzić meczów Barcelony, by dostrzec, że kapitan reprezentacji Polski wrócił do formy. Jego progres i powrót do znanej z ostatnich lat dyspozycji jest widoczny gołym okiem. Choć jeszcze na przełomie styczna i lutego trwała jego seria sześciu z rzędu meczów bez gola, to udało mu się wrócić. I to z przytupem.

Trafiał kolejno z Deportivo Alaves, Granadą, w weekend dwukrotnie pokonywał bramkarzy Celty Vigo, a w środowy wieczór ukąsił Napoli. Mówiąc wprost Lewandowski jest ostatnio najlepszym piłkarzem Barcelony. Zauważyli to także obserwatorzy - nominowali go do tytułu piłkarza miesiąca, a w Neapolu UEFA wybrała go piłkarzem meczu.

Klub Polaka, tuż po zakończonym spotkaniu, opublikował w swoich social mediach nagranie, na którym widzimy Lewandowskiego pozującego z nagrodą. W przeszłości, w czasach kiedy występował już w Barcelonie, UEFA również miała okazję go wyróżniać. W 2022 roku, po hat-tricku z Viktorią Pilzno, zostawał piłkarzem tygodnia. Od poprzedniej nagrody aż do tej otrzymanej po starciu z Napoli minęło więc 531 dni.

Lewandowski udźwignął oczekiwania Xaviego, który ostatnio przyznawał, że Polak jest jednym z liderów drużyny i potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność. Nie zabrakło tego w pierwszej odsłonie 1/8 finału elitarnych rozgrywek. Liga Mistrzów wciąż może uratować beznadziejny sezon Barcelony. Warto dodać, że pokonując Alexa Mereta, polski napastnik pobił rekord Lionela Messiego. Został najstarszym strzelcem gola dla Katalończyków w fazie pucharowej LM. Było to jego 93. trafienie w karierze. Rewanż pomiędzy Barceloną, a Napoli zostanie rozegrany 12 marca w Hiszpanii.