Hiszpanie już wiedzą. Oto decyzja ws. przyszłości Viniciusa w Realu Madryt

Mimo gorszej gry w sezonie 2024/2025, Vinicius Junior dalej należy do grona najbardziej wartościowych piłkarzy. Zarówno na rynku transferowym, jak i z perspektywy marketingowej. Nie może zatem dziwić, że klęska Realu w minionych rozgrywkach nie wywołała żadnych konkretnych pogłosek o odejściu 24-latka ze stolicy Hiszpanii. Wiele niewiadomych wciąż dotyczyło jednak jego sytuacji kontraktowej.

Vinicius Junior i jego kontrakt w Realu Madryt. Co dalej?

Brazylijski skrzydłowy ostatnim razem przedłużył umowę z Królewskimi w październiku 2023 roku, wiążąc się z klubem do końca czerwca 2027 roku. Taka długość kontraktu miała jednak nie zadowalać ani klubu, ani samego piłkarza. Stąd w ciągu ostatnich miesięcy sporo mówiło się o nadchodzących wznowieniu negocjacji pomiędzy obiema stronami.

Jak donosi hiszpańska Marca - dyskusje właśnie są w toku. Menadżer Viniciusa ma obecnie przebywać wraz z całą drużyną i jej przedstawicielami w USA. "Po spotkaniach w Madrycie pomiędzy agentem piłkarza, Frederico Peną, oraz Jose Angelem Sanchezem, przekaz był jasny: zachowujemy ciszę, żeby nie dopuścić większości. Władze Realu wierzą, że tego typu ruchy kontraktowe w środku sezonu wprowadzają zamieszanie i właściwy czas na nie jest teraz, kiedy sezon się kończy" - czytamy na portalu gazety.

Hiszpanie donoszą, że finał jest bliski i wkrótce dowiemy się, że Vinicius przedłużył kontrakt z Real Madryt do 2030 roku. Marca zwraca też uwagę na wzorowe zachowanie piłkarza, które miało spodobać się Florentino Perezowi oraz jego pracownikom.

"Po zakończeniu rozgrywek Ligi Mistrzów oraz La Liga, które nie były najlepsze dla Viniciusa zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, klub chciał porozmawiać z kilkoma zawodnikami, aby dowiedzieć się, co myślą o przyszłości i skąd wziął się wyraźny spadek gry oraz intensywności. Brazylijczyk emanował spokojem, a najlepszą odpowiedzią jest taka gra, jaką pokazał w meczu z Salzburgiem. Nie wszyscy zareagowali w ten sam sposób co on" - podsumowuje hiszpańska gazeta.

Vini Jr w ostatnim spotkaniu Realu Madryt w Klubowych Mistrzostwach Świata zanotował bramkę oraz asystę. Piłkarzem Realu jest od 2018 roku.