Tak Hiszpanie piszą o Lewandowskim. Nagle padło: Dziadek

FC Barcelona w poprzednim sezonie wygrała w Hiszpanii wszystko, co było do wygrania. Sięgnęła po mistrzostwo kraju, puchar i superpuchar. Katalończycy imponowali zwłaszcza widowiskowym stylem gry i strzelaniem wielu goli. Spora była w tym rola Roberta Lewandowskiego, który w oczach hiszpańskich dziennikarzy jest modelowym przykładem prowadzenia się i długowieczności.

Lewandowski zachwyca długowiecznością. "Upokorzenie pokolenia lat 80."

"Lewandowski: Upokorzenie pokolenia lat 80." - tekst o takim tytule ukazał się na portalu lesportiudecatalunya.cat. Wspomniane źródło wprost pisze o tym, że Lewandowski jest uosobieniem tego, jak "wybierać lata i przetrwać późne wiosny".

Lewandowski jest jednym z ostatnich piłkarzy urodzonych w latach 80. ubiegłego wieku, który utrzymuje się w ligach top 5 i gra na wysokim poziomie.

Dziennikarz Frank Bayer, mając świadomość nieuchronnie zbliżającego się końca kariery Polaka, w niezwykle poetycki sposób opisał rolę, którą obecnie spełnia on w FC Barcelonie. "Dlatego świętujemy to, gdy cierpimy, świętujemy to, ponieważ każda firma rodzinna potrzebuje wiedzy dziadka, aby dać pauzę szalonym wnukom i ubrać zwycięską lekkomyślność nowych pokoleń w bezpieczeństwo. Cierpimy, kiedy widzimy piłkarza mniej więcej w twoim wieku na stratosferycznym poziomie fizycznym" - czytamy.

Były kapitan reprezentacji Polski w sierpniu skończy 37 lat i według portalu Transfermarkt jest drugim najstarszym strzelcem gola dla FC Barcelony w lidze. Przeciwko Ahtleticowi Bilbao trafiał w wieku 36 lat dziewięciu miesięcy i czterech dni. Dani Alves w 2022 roku zdobywał gola z Atletico Madryt, mając 38 lat i dziewięć miesięcy.