Internet aż płonie po tym, co zrobił Lewandowski. Borek wydał werdykt

"Kolejny gol Lewandowskiego w stylu Mailmana. Dostarcza piłkę do bramki jak list do skrzynki" - to jedna z opinii po golu Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Polski napastnik wpisał się na listę strzelców w zremisowanym 1:1 meczu z Napoli w 1/8 finału tych rozgrywek. Eksperci jednogłośnie zachwycają się zachowaniem 35-latka po golu i podkreślają, że w 2024 roku notuje świetne liczby w ofensywie.

3 Fot. REUTERS/Remo Casilli Otwórz galerię Na Gazeta.pl