Co za przydomek dla Lewandowskiego. Hiszpanie chwalą Polaka nie tylko za gola

FC Barcelona nie przybliżyła się do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zremisował 1:1 z Napoli na Stadio Diego Armando Maradona, a jedynego gola dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski, który pokonał Alexa Mereta w 60. minucie. 16 minut później Napoli zdobyło bramkę wyrównującą za sprawą Victora Osimhena, co sprawia, że kwestia awansu jest jeszcze otwarta w rewanżu. Jak reprezentant Polski został oceniony przez hiszpańskie media po hicie 1/8 finału Ligi Mistrzów?

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski pokazał prawdziwe życie. "Na tym nam zależało"

Pochwała za pochwałą dla Lewandowskiego. "Zabójca. Pokazał, że jest w formie"

Kataloński dziennik "Sport" określił Lewandowskiego "zabójcą" i przyznał mu notę 7/10, najwyższą w zespole obok Frenkiego de Jonga i Ronalda Araujo. "Miał tylko dwie szanse, po jednej w każdej połowie. W drugiej części posłał piłkę do siatki. To był moment Lewandowskiego i on nie zawiódł. Lewandowski tym samym pokazał, że jest w formie. To niesamowite, jak przybycie Vitora Roque uaktywniło Polaka. To cztery gole w ostatnich trzech meczach Roberta i osiem trafień w 2024 roku" - czytamy w artykule katalońskiej gazety.

"Marca" zwraca uwagę na dobrą serię strzelecką Lewandowskiego. "Były napastnik Bayernu Monachium po raz pierwszy od czterech meczów notuje passę bramkową, strzelając pięć goli. Alex Meret nie dał rady interweniować po mocnym strzale prawą nogę Polaka. W pierwszej połowie Robert miał świetną szansę po podaniu Cancelo, ale ono zostało odbite nogą przez bramkarza" - pisze hiszpański dziennik.

"To pierwszy gol Lewandowskiego w Lidze Mistrzów od meczu Barcelony z Antwerpią. W końcowym fragmencie podał rękę kolegom w obronie, gdy Barcelona wpadła w niewytłumaczalny letarg po golu Osimhena" - zauważa serwis fcbarcelonanoticias.com.

Rewanżowe spotkanie między Barceloną a Napoli odbędzie się 12 marca o godz. 21:00. Przed tym meczem Barcelona zagra jeszcze w lidze przeciwko Getafe (24.02), Athletikowi Bilbao (03.03) i Realowi Mallorka (08.03). Napoli z kolei czeka ligowa rywalizacja z Cagliari Calcio (25.02), Sassuolo (28.02), Juventusem (03.03) i Torino (10.03).

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z meczu Barcelona - Napoli w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.