Jest decyzja ws. Lewandowskiego! Xavi mocno namieszał w składzie

FC Barcelona spisuje się ostatnio zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nie dość, że przegrała ligowe spotkanie z Realem Madryt (1:2), to poległa również w spotkaniu LM z Szachtarem Donieck (0:1). Kiedy wydawało się, że drużyna wraca do optymalnej formy, wygrywając przed przerwą reprezentacyjną z Deportivo Alaves 2:1 po dublecie Roberta Lewandowskiego, to niespodziewanie rozczarowała w sobotnim starciu z Rayo Vallecano (1:1), a w końcówce remis uratował... obrońca rywala, trafiając do własnej bramki.

Oto skład FC Barcelony na mecz z FC Porto w LM. Wiemy, co z Lewandowskim

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości, że wtorkowe spotkanie z FC Porto musi zakończyć się na korzyść mistrza kraju. "Zwycięstwo to jedyna recepta na depresję" - napisał "Sport". Dodatkowo przewidział podstawowy skład, jaki Xavi zdecyduje się wystawić na to starcie. Jednocześnie zaznaczył, że szkoleniowiec nie może liczyć zarówno na Gaviego, który przeszedł już operację i zaczyna proces rehabilitacji, jak i na bramkarza Marca-Andre ter Stegena, zmagającego się z urazem pleców.

Zapowiadano zatem, że jego miejsce w bramce zajmie rezerwowy Inaki Pena, a ponadto w polu Xavi dokona pięciu zmian w porównaniu z ostatnim meczem z Vallecano. I tak też się stało. Na murawie zobaczymy choćby Ronalda Araujo, który zastąpi Alejandro Balde, ale również powracających do składu Julesa Kounde, Ilkaya Guendogana, Joao Felixa oraz Raphinhę.

Skład FC Barcelony na mecz z FC Porto:

Inaki Pena - Araujo - Kounde - Inigo Martinez - Joao Cancelo - Pedri - De Jong - Guendogan - Raphinha - Joao Felix - Lewandowski.

Spotkanie FC Barcelona - FC Porto rozpocznie się o godzinie 21:00. Oba zespoły zmierzyły się ostatnio na początku października, kiedy mistrzowie Hiszpanii wygrali po golu Ferrana Torresa, który już w 34. minucie musiał zastąpić kontuzjowanego wówczas Roberta Lewandowskiego.