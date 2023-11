Gigant rusza po Piotra Zielińskiego. Jest potwierdzenie! Ujawniono jego żądania

Kontrakt Zielińskiego z Napoli ważny jest tylko do końca czerwca 2024 roku. Spekulacje na temat jego przeszłości rozpoczęły się już kilka miesięcy temu, kiedy mógł przejść do saudyjskiego Al-Ahli. Ostatecznie jednak został w Neapolu, choć umowy nie przedłużył.

Inter Mediolan pozyska Piotra Zielińskiego? Jest kolejne potwierdzenie

W ostatnim czasie najwięcej mówiło się na temat przejścia Zielińskiego do Interu Mediolan. Potwierdził to między innymi dziennikarz Pasquale Guarro, według którego doszło do kolejnego kontaktu między stronami. Zainteresowanie mediolańczyków jest więc bardzo poważne.

Teraz najnowsze informacje w sprawie przekazał Marco Lavatelli z portalu linterista.it. Nie dość, że potwierdził zainteresowanie Interu, to wskazał też, jakich pieniędzy oczekiwałby Piotr Zieliński. Według niego to 4 miliony euro netto za sezon.

"Jeśli stanowisko piłkarza nie zmieni się w styczniu, Inter będzie mógł przejść do szczegółowych negocjacji" - przekazał dziennikarz. Dodał, że Polak oczekuje czteroletniej umowy, a także prowizji.

Zieliński gra we Włoszech od lata 2011 roku. Wtedy to dołączył do Udinese Calcio za około 100 tys. euro z Zagłębia Lubin. Łącznie zagrał tam 19 meczów, w których zanotował dwie asysty. W latach 2014-2016 był wypożyczony do Empoli, dla którego strzelił pięć goli i zanotował siedem asyst w 66 spotkaniach. Od lata 2016 roku Zieliński jest już graczem Napoli, które musiało za niego zapłacić 16 mln euro. W tym czasie zagrał blisko 350 meczów, notując 50 goli i 46 asyst. Poprzedni sezon zakończył z mistrzostwem Włoch.