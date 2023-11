Nawałka nie zwątpił w Lewandowskiego. Co za słowa

To był najgorszy rok Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski od dawna. Eliminacje do Euro 2024 zakończył z zaledwie trzema trafieniami (dwa z Wyspami Owczymi i jedno z Mołdawią). Dołożył też bramkę w towarzyskim meczu z Łotwą. Wielu ekspertów zarzucało mu też brak charakteru, co gryzie im się z funkcją kapitana, jaką pełni napastnik. Niektórzy wprost domagali się zmiany, ale w Lewandowskiego nie przestał wątpić m.in. Michał Probierz.

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

- Wielokrotnie mówiłem, że Robert często wprowadzał kadrę na wielkie imprezy. Teraz ta kadra powinna mu się odwdzięczyć i mu pomóc - zapowiadał selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie ze Sport.pl.

Adam Nawałka staje murem za Lewandowskim. "Trzeba stworzyć warunki"

Robert Lewandowski będzie jeszcze miał okazję wykazać się przed Euro 2024. Reprezentacja Polski nie awansowała bezpośrednio na turniej, ale przez Ligę Narodów zakwalifikowała się do baraży. W półfinale jej rywalem będzie Estonia i z tą drużyną zmierzy się na Stadionie Narodowym w Warszawie. O udział w mistrzostwach zagra ze zwycięzcą starcia Walia - Finlandia. To spotkanie odbędzie się w Cardiff lub Helsinkach.

Do tego czasu - oprócz Probierza - za 35-latkiem staje Adam Nawałka, były selekcjoner, który pracował m.in. z Lewandowskim w latach 2013-2018. - Każdy ma prawo do własnego zdania. Natomiast ja zupełnie inaczej patrzę na Roberta, bo pracowałem z nim i wiem, jakie jest jego zaangażowanie, jaka determinacja, by reprezentacja grała jak najlepiej. Oczywiście trzeba też stworzyć warunki Robertowi do tego, żeby odpowiednio funkcjonował, by mógł wykorzystać kapitalne możliwości finalizacji akcji, a jest przecież jednym z najlepszych na świecie, jeżeli chodzi o ten element – podkreśla Adam Nawałka, w rozmowie z Polsatem Sport.

Nawałka podkreśla też, że zmianę u Lewandowskiego można było dostrzec w czasie listopadowego zgrupowania.

- Rzeczywiście, w ostatnich meczach z Czechami i Łotwą, body language Roberta, w porównaniu do wcześniejszego okresu, zmienił się pozytywnie. "Lewy", po przerwie spowodowanej kontuzją, odzyskał pozytywną energię. Od zawsze, gdy grał w kadrze, to robił to dla drużyny i był tym, który stawał wręcz na głowie, żeby Polska wygrywała – powiedział.

Pierwszy mecz reprezentacja Polski rozegra 21 marca 2024 roku. Finał odbędzie się we wtorek 26 marca. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie barażów do Euro 2024:

ścieżka A

Polska – Estonia

Walia – Finlandia (zwycięzca będzie gospodarzem finału)

ścieżka B

Izrael – Islandia

Bośnia i Hercegowina – Ukraina (zwycięzca będzie gospodarzem finału)

ścieżka C