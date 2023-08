Raków podjął decyzję przed kolejnymi meczami LM. Dwóch piłkarzy skreślonych

Raków Częstochowa bardzo dobrze radzi sobie w eliminacjach Ligi Mistrzów. W dwumeczu I rundy wygrał 4:0 z Florą Tallinn (1:0 i 3:0), następnie pokonał 4:3 Karabach Agdam (3:2 i 1:1). W ten sposób wywalczył awans do III el. LM i zapewnił sobie udział co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Raków Częstochowa dokonał zmian w kadrze na Ligę Mistrzów. Sygnalizuje transfer?

Kolejnym rywalem mistrzów Polski w europejskich pucharach będzie Aris Limassol. Przed tym dwumeczem dokonali oni dwóch zmian w składzie zgłoszonym do LM. Wypadli z niego bramkarz Kacper Trelowski oraz pomocnik Mateusz Wdowiak, ich miejsce zajęli grecki bramkarz Antonis Tsiftsis oraz pomocnik Dawid Drachal. Poinformował o tym portal 90minut.

Lewandowski miałby walczyć o miejsce w składzie z inną wielką gwiazdą. Szokująca oferta

W przypadku Wdowiaka najprawdopodobniej jest to spowodowane jego rychłym odejściem. Od kilku tygodni spekuluje się, że trafi do Zagłębia Lubin. Z doniesień mediów wynika, że podpisze z nim trzyletni kontrakt, a Raków zarobi na nim 175 tysięcy euro.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

20-letni Bieszczad trafił do Częstochowy latem na zasadzie rocznego wypożyczenia ze wspomnianego Zagłębia. Do tej pory we wszystkich spotkaniach zasiadał na ławce rezerwowych, lecz wygląda na to, że trener Dawid Szwarga w roli zmiennika Vladana Kovacevicia widzi bardziej doświadczonego Tsiftsisa (24 lata). Do tej pory Grek ani razu nie załapał się do kadry meczowej Rakowa.

Problemy klubu ekstraklasy. "Bardzo dziwna sytuacja. Transfery są, ale na papierze"

Raków Częstochowa walczy o Ligę Mistrzów. Kiedy mecze III rundy eliminacji z Arisem Limassol?

Pierwszy mecz Rakowa Częstochowa z Arisem Limassol zostanie rozegrany we wtorek 8 sierpnia o godzinie 20:00, rewanż zaplanowano na wtorek 15 sierpnia i godzinę 19:00 czasu polskiego.