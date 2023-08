Lewandowski miałby walczyć o miejsce w składzie z inną wielką gwiazdą. Szokująca oferta

Robert Lewandowski niepodzielnie rządzi w ataku FC Barcelony. Po odejściu Memphisa Depaya właściwie nie ma tej pozycji zmiennika. Jak informuje "El Nacional", kadrowe braki Katalończyków postanowiła wykorzystać Chelsea, która sama chętnie pozbyłaby się niechcianego napastnika. A ten nie tylko byłby godnym zastępcą Polaka, lecz także mógłby rzucić mu wyzwanie.

Lukaku oferowany FC Barcelonie. Lewandowski zagrożony? "Ciekawa alternatywa"

Chodzi o Romelu Lukaku. Belg przyszedł do angielskiego klubu dwa lata temu za 113 milionów euro i była to inwestycja wyjątkowo nieudana. Wystąpił w 26 meczach Premier League i strzelił zaledwie osiem goli. W efekcie na kolejny sezon został wypożyczony do Interu Mediolan. Tam również daleki był od formy sprzed lat (25 meczów w Serie A i 10 goli). Latem wrócił na Stamford Bridge, ale zdaniem "El Nacional" nowy szkoleniowiec Chelsea Mauricio Pochettino nie widzi dla niego miejsca w składzie.

FC Barcelona szykuje ofensywę transferową po gwiazdę. Na stole 75 milionów euro

W tej sytuacji klub postanowił sam poszukać kupca. Dlatego też wyszedł z ofertą do FC Barcelony. - Byłaby to ciekawa alternatywa w ataku dla Roberta Lewandowskiego, który w ciągu ostatniego roku pokazał, że nie jest przygotowany fizycznie do gry na najwyższym poziomie co kilka dni i znacznie obniżył jakość, jaką oferował w pierwszej części sezonu - oceniło "El Nacional". Poza tym gazeta zauważyła, że po odejściu Ousmane'a Dembele do PSG w kadrze mistrza Hiszpanii zrobi się miejsce na kolejną gwiazdę.

Lewandowski: "Doświadczyłem pogardy". Mówi, przez co przeszedł

Jak więc na propozycję zareagowała FC Barcelona? Xavi miał być nią kompletnie niezainteresowany. Powody są dwa. Szkoleniowiec twierdzi, że Lukaku najlepsze lata gry ma już za sobą i nie wierzy w jego odrodzenie, a poza tym FC Barcelona już za chwilę będzie miała zmiennika Lewandowskiego. Będzie nim młody Brazylijczyk Vitor Roque, z którym już podpisano kontrakt, ale do drużyny dołączy dopiero w styczniu.