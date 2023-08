"Nasza piłka nożna jest w ruinie". Media grzmią po klęsce reprezentacji Niemiec. "Hańba"

Jedną z największych sensacji fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata kobiet rozgrywanych w Australii oraz Nowej Zelandii jest odpadnięcie z turnieju reprezentacji Niemiec. Dwukrotne mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie z Rio de Janeiro w ostatniej kolejce niespodziewanie zremisowały 1:1 z Koreą i spadły na trzecie miejsce w grupie. Ich rywalki przegrały dwa wcześniejsze spotkanie, przez co z Niemkami grały w zasadzie jedynie "o honor".

Niemieckie i zagraniczne media grzmią po klęsce reprezentacji kobiet. "Hańba". "Jesteśmy piłkarskimi karłami"

To ogromne rozczarowanie w kraju naszych zachodnich sąsiadów. "Dwa horrory w mistrzostwach świata w ciągu ośmiu miesięcy. Nasza piłka nożna jest w ruinie" - czytamy w tamtejszy "Bildzie", nawiązując do wydarzeń sprzed końca ubiegłego roku w Katarze. Na męskim mundialu reprezentacja Niemiec również zakończyła swój udział na fazie grupowej. Drużyna Hansiego Flicka została wyeliminowana przez Hiszpanię oraz Japonię, a przecież już za niecały rok Niemcy będą gospodarzem mistrzostw Europy.

Reprezentacja Korei kolejny raz staje na drodze kadrze narodowej Niemiec do wyjścia z grupy mistrzostw świata. Pierwotnie w 2018 roku w Rosji przekonała się o tym męska drużyna, która przegrała 0:2 w ostatnim meczu. "Korea Południowa staje się problematycznym dzieckiem niemieckiego futbolu. Piłkarze wyeliminowali Manuela Neuera i jego kolegów z drużyny podczas MŚ w 2018 r. podczas gdy Koreanki zrobiły to samo z Alexandrą Popp i spółką" - zauważa francuskie "L'Equipe". Natomiast szwajcarski "Blick" napisał o "hańbie w Brisbane", zaznaczając, że Niemki po raz pierwszy w historii kobiecego mundialu zostały wyeliminowane w fazie grupowej.

- Reprezentacje Niemiec w piłce nożnej były naszą dumą. A teraz? Nagle jesteśmy piłkarskimi karłami! A świat sportu się z nas śmieje - grzmi w swoim felietonie dziennikarz "Bilda" Matthias Bruegelmann, który nie widzi kandydatów ani pomysłów, aby wyjść z kryzysu. Klęska piłkarek dotarła również na szczebel polityczny. O komentarz pokusiła się również Annalena Baerbock, niemiecka minister spraw zagranicznych. "Co za dramat! Czasami po prostu jest do bani. Głowa do góry, drogie piłkarki!" - napisała na Twitterze.

Już bez reprezentantek Niemiec, ale impreza wkracza w decydującą fazę. Już od soboty 8 sierpnia rozpoczną się pierwsze mecze 1/8 finału. Wszystkie pary poniżej.

Pary 1/8 finału MŚ kobiet w piłce nożnej: