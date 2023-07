Domino ruszyło. Piłkarz Rakowa jest o krok od zmiany klubu

Raków Częstochowa nie zwalnia jeśli chodzi o wzmocnienia drużyny w sezonie 2023/2024. Tego lata do drużyny mistrzów Polski dołączyli tacy piłkarze, jak John Yeboah, Stratos Svarnas, Łukasz Zwoliński czy Sonny Kittel. Jednocześnie Raków jest blisko kolejnego transferu, jakim miałoby być sprowadzenie skrzydłowego Slavii Praga, Srdana Plavsicia.

Mateusz Wdowiak podpisze z Zagłębiem Lubin trzyletni kontrakt

Żeby jednak zrobić miejsce w kadrze i zapewnić zawodnikom minuty do grania, to czasem ktoś musi odejść. Portal mkszaglebie.pl poinformował, że o krok od Zagłębia Lubin jest Mateusz Wdowiak. 26-latek ma niedługo przejść testy medyczne w klubie, po których podpisze trzyletni kontrakt. Raków na tej sprzedaży ma zarobić około 175 tysięcy euro.

Wdowiak już jakiś czas był łączony z Zagłębiem, ale czemu transfer finalizowany jest właśnie teraz? Z jednej strony wpłynęła na to kontuzja Iviego Lopeza, która zmieniła plany Rakowa. "Co więcej, w minionym tygodniu wszyscy w Częstochowie skupiali się na domowym meczu I rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Florą Tallin. Pomiędzy włodarzami obydwóch klubów oraz piłkarzem została zawarta dżentelmeńska umowa, że Raków pozwoli na przenosiny Wdowiaka do Zagłębia, ale "Miedziowi" będą musieli chwilę dłużej poczekać" - czytamy na portalu.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Wdowiak lada moment będzie grał w barwach nowego klubu.

Mateusz Wdowiak w lutym 2021 roku trafił do Rakowa Częstochowa z Cracovii. Przez blisko 2,5 roku rozegrał dla klubu 98 spotkań, w których strzelił 17 bramek i zanotował siedem asyst. Z Rakowem wygrał dwa Puchary Polski, dwa Superpuchary Polski i jedno mistrzostwo kraju.