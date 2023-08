Problemy klubu ekstraklasy. "Bardzo dziwna sytuacja. Transfery są, ale na papierze"

Filipe Nascimento, Michal Siplak czy Konstantinos Triantafyllopoulos - to część zawodników, z których na początku tego sezonu nie może skorzystać Jan Urban, trener Górnika Zabrze. - To bardzo dziwna sytuacja. Ktoś by mógł zapytać, gdzie są transfery, a one przecież na papierze są - tłumaczy Urban na konferencji prasowej przed meczem z Piastem Gliwice.

