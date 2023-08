Wielki transfer praktycznie przesądzony. Najdroższy obrońca w historii piłki nożnej

Manchester City w ostatnim sezonie zdobył mistrzostwo i Puchar Anglii oraz Ligę Mistrzów. Aby w przyszłym sezonie ponownie powalczyć o te trofea, potrzebuje wzmocnień. Niebawem powinien sfinalizować wielki transfer.

Transfer Josko Gvardiola do Manchesteru City kwestią czasu. Pep Guardiola potwierdza

W czwartek 3 sierpnia dziennikarz Fabrizio Romano, ekspert od rynku transferowego, ogłosił, że środkowy obrońca Josko Gvardiol przejdzie z RB Lipsk do Manchesteru City. Transfer będzie kosztował 90 mln euro, w ten sposób Chorwat stanie się najdroższym obrońcą w historii piłki nożnej.

To, że transakcja dojdzie do skutku, potwierdził podczas piątkowej konferencji prasowej Pep Guardiola. - Gvardiol, jakie on ma piękne nazwisko. Jest w trakcie badań lekarskich. Wszyscy wiedzą, że on tu jest. Mamy nadzieję, że uda nam się sfinalizować transakcję w ciągu najbliższych kilku godzin lub dni - zakomunikował, cytowany na profilu Manchesteru City na Twitterze.

Josko Gvardiol występował w RB Lipsk od lipca 2021 roku. Przez dwa lata rozegrał 87 meczów, strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty, dwukrotnie sięgnął po Puchar Niemiec. W latach 2019-2021 występował w Dinamie Zagrzeb. W czerwcu 2021 r. zadebiutował w reprezentacji Chorwacji, z którą w zeszłym roku zdobył brąz na mistrzostwach świata w Katarze.

Manchester City zaczyna nowy sezon. Hitowy mecz z Arsenalem o trofeum

W niedzielę 6 sierpnia o godzinie 17:00 czasu polskiego Manchester City rozegra pierwsze spotkanie w sezonie 2023/24. Zmierzy się w nim Arsenalem, wicemistrzem Anglii, stawką będzie Tarcza Wspólnoty.