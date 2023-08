Burza w Argentynie. Wbiła szpilkę żonie Messiego. "Sama nic nie osiągnęła"

Tego lata Leo Messi został zawodnikiem Interu Miami. Zdecydował się na ten transfer między innymi dlatego, że chciał spędzać więcej czasu z rodziną. Od niedawna mieszka w Stanach Zjednoczonych wraz z żoną Antonellą Roccuzzo oraz trzema synami.

Krytyczne słowa pod adresem żony Leo Messiego. "Kochamy ją, ale..."

Roccuzzo jest znacznie mniej rozpoznawalną postacią niż jej mąż. Po części dlatego, że w przeciwieństwie do partnerek wielu innych zawodników nie szuka przesadnie rozgłosu. Sporo czasu poświęca rodzinie, poza tym realizuje się w biznesie.

Mimo to żona Messiego musi liczyć się z krytycznymi komentarzami. Ostatnio Yanina Latorre, była żona argentyńskiego piłkarza Diego Latorre (6-krotny reprezentant kraju, w 1991 r. wygrał Copa America), zdeprecjonowała jej osiągnięcia, sugerując, że zawdzięcza je z w zasadzie tylko znanemu partnerowi. - Kochamy ją, ale jest żoną Messiego. Jest zatrudniana do reklam przez europejskie marki dlatego, że jest żoną Messiego, ale sama nic nie osiągnęła - powiedziała, cytowana przez argentyński dziennik "La Nacion".

Później Lattorre została zapytana o to, czy kariera siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki potoczyłaby się tak samo, gdyby nie wsparcie żony, która jest z nim związana od młodzieńczych lat. - Talent to talent, nie można o tym zapominać. Możesz pomagać i sprawiać, że dzięki temu jego życie jest lepsze. Dzięki Antonelli nie chodzi późno spać, nie wychodzi co noc, towarzyszy jej w wychowaniu dzieci. Zajmujesz się domem, pomagasz mu we wszystkim, co trzeba zrobić, aby król, którym w moim przypadku był Diego, był szczęśliwy - dodała.

Słowa Lattorre spotkały się z krytyką w mediach społecznościowych, przez co później kobieta nieco zmieniła stanowisko. - Nie mówię źle o Antonelli. Wręcz przeciwnie, powiedziałem, że z wydaje mi się najlepsza. Nie jest jak Wanda (Nara - red.), która narobiła problemów (Mauro - red.) Icardiemu - przekonywała.

Leo Messi bryluje w Interze Miami. Strzela w każdym meczu

35-latek efektownie zadebiutował w nowym zespole. W meczu Leagues Cup z Cruz Azul (2:1) wszedł na boisko z ławki, a w doliczonym czasie gry zdobył zwycięską bramkę. W spotkaniu z Atlantą United (4:0) strzelił dwa gole i zanotował asystę, dublet ustrzelił również w spotkaniu z Orlando City (3:1).