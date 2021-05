Dramat piłkarza! Kontuzja na ostatnim treningu przed finałem Ligi Mistrzów!

W tegorocznym finale Ligi Mistrzów zagrają ze sobą dwa angielskie zespoły - Chelsea, która w półfinale pokonała Real Madryt i Manchester City, który wyrzucił z rozgrywek Paris Saint-Germain. Początek spotkania zaplanowano na sobotę, 29 maja. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

Jak się jednak okazuje, Manchester City może przystąpić do angielskiego finału w osłabionym składzie. Piątkowego treningu nie dokończył Ilkay Gundogan. Niemiecki piłkarz opuścił boisko po starciu z jednym z kolegów ze swojego zespołu.

Jak poinformował Marcelo Bechler, Gundogan prawdopodobnie doznał urazu uda. Nadal nie jest wiadome, jak poważny jest to uraz i czy wykluczy go z gry w sobotnim meczu finałowym. Jego brak byłby wielką stratą dla zespołu Pepa Guardioli - w tym sezonie zdobył aż siedemnaście bramek we wszystkich rozgrywkach.