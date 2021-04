UEFA podjęła decyzję ws. ukarania półfinalistów Ligi Mistrzów! Dalsze śledztwo ws. Realu Madryt

W nocy z niedzieli na poniedziałek 12 drużyn-założycieli ogłosiło, że podpisało porozumienie w sprawie stworzenia nowych rozgrywek - Superligi. Były to Manchester United, Manchester City, Real Madryt, Liverpool, Chelsea, FC Barcelona, Atletico Madryt, Juventus, Inter, Arsenal, Tottenham i AC Milan. Zaledwie niecałe dwie doby po ogłoszeniu decyzji o nowopowstałych rozgrywkach, cały projekt rozsypał się niczym domek z kart pod wpływem nacisków grup kibicowskich, osób ze świata sportu, a także organizacji UEFA i FIFA.

UEFA zapowiadała, że piłkarze drużyn, które przystąpią do rozgrywek dostaną zakaz występów w rozgrywkach UEFA oraz FIFA, a więc choćby podczas mistrzostw Europy i mistrzostw świata. A jakby tego było mało, członek komitetu Wykonawczego UEFA i Duńskiej Federacji Piłkarskiej, Jesper Moller twierdził, że te trzy kluby, które znalazły się w gronie założycieli upadłej Superligi - Chelsea, Real Madryt i Manchester City, miałyby zostać wyrzucone z tego sezonu Ligi Mistrzów - cytował słowa działacza, dziennikarz Reutera, Christian Radnedge.

- Weźmiemy pod uwagę wszystkie możliwe sankcje, będziemy chcieli je nałożyć i poinformujemy o nich tak szybko, jak się da. Twierdzę, że kluby i piłkarze jak najszybciej powinni zostać wyrzuceni z naszych rozgrywek - stwierdził wcześniej w oświadczeniu UEFA, prezydent federacji Aleksander Ceferin.

Komitet Wykonawczy UEFA nie wykluczy żadnego klubu z europejskich pucharów w sezonie 2020/21. "Mecze odbędą się zgodnie z planem"

Podczas piątkowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego w formie wideokonferencji UEFA podjęła ostateczną decyzję, że żaden z klubów nie zostanie wykluczony, a oba mecze półfinałowe Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21 odbędą się zgodnie z harmonogramem. "Komitet Wykonawczy UEFA otrzymał aktualne informacje o najnowszych wydarzeniach związanych z Superligą ", w tym o opcjach dostępnych dla UEFA i krokach, jakie rozważa podjąć" - czytamy w oświadczeniu.

"Real Madryt nie zostanie wykluczony z obecnej Ligi Mistrzów, ani Manchester City i PSG, ani Arsenal i Manchester United z Ligi Europy" - brzmi dalsza część komunikatu.

Według informacji dziennika "AS" w kodeksie dyscyplinarnym nie było takiego punktu, który mówiłby o wykluczeniu klubów z rozgrywek europejskich pucharów. Jeśli UEFA zdecydowałaby się na ten krok, to sporo kosztowałoby to całą organizację, która naraziłaby się na szereg skarg ze strony operatorów telewizyjnych, którzy zażądaliby ogromnego odszkodowania.

Podczas spotkania Komitetu Wykonawczego UEFA ustalono również, że UEFA będzie kontynuować śledztwo przeciwko Realowi Madryt, który najbardziej domagał się utworzenia Superligi, a na jej czele miał stanąć prezes hiszpańskiego klubu, Florentino Perez.

Wiadomość potwierdził również włoski dziennikarz, Fabrizio Romano. - Pomimo wielu fałszywych wiadomości w ostatnich dniach, półfinały Ligi Mistrzów Real Madryt-Chelsea i Manchester City-PSG odbędą się zgodnie z planem. UEFA nie zawiesi żadnego klubu w tym sezonie, a mecze nie zostaną zawieszone - napisał Romano na Twitterze.

Miliardowe długi skompromitowanych klubów. Anglicy na czele niechlubnej listy

We wtorek 27 kwietnia Real Madryt zagra z Chelsea, a dzień później PSG zmierzy się z Manchesterem City. Rewanże odbędą się 4 i 5 maja.