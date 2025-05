Porażka FC Barcelony z Interem sprawiła, że paradoksalnie szanse na zdobycie Ligi Mistrzów przez Arsenal oraz PSG są większe. Zwłaszcza jeśli chodzi o piłkarzy Luisa Enrique, którzy przecież po pierwszym półfinale są bliżej awansu. Przed tygodniem w Londynie udało im się wygrać 1:0, a jedynego gola strzelił jeden z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki Ousmane Dembele.

"Nie ma bardziej symbolicznej postaci dla opowieści o przemianie PSG. W ostatnich miesiącach nie tylko zmienił się on w najlepszego strzelca drużyny, ale też w jednego z najciężej pracujących graczy. Ten lekkoduch jest teraz przykładem dla reszty. Liderem, a nie gwiazdą" - pisał niedawno o 27-latku Dawid Szymczak ze Sport.pl. I teraz stanie przed jednym z najważniejszych spotkań w karierze. Gdyby udało się wyeliminować Arsenal, a potem hipotetycznie pokonać w finale Inter, nikt nie płakałby po Kylianie Mbappe.

Zanim do tego dojdzie, Francuz będzie musiał po raz kolejny znaleźć jednak sposób na duet William Saliba - Jakub Kiwior. I choć nie wystąpił w ostatnim ligowym meczu ze Strasbourgiem z powodu urazu, to Luis Enrique zapewnił, że w LM go nie zabraknie. - Ousmane będzie dostępny jutro. Trenował z nami dwa dni z rzędu - oznajmił na przedmeczowej konferencji prasowej. Dużą wiarę w zwycięstwo ma za to Mikel Arteta, który walczy o czwarte trofeum z Arsenalem.

- O powodzeniu twoich działań decydują milimetry, a nam w pierwszym meczu ich brakowało. Różnica między nami a PSG była minimalna. Mam w sobie przekonanie, że możemy pojechać do Paryża i wygrać - zapewnił w rozmowie z Viaplay. Nie ma wątpliwości, że dużo tego dnia będzie zależało od Jakuba Kiwiora, który po kontuzji Gabriela gra znakomicie.

"Introwertyczny żołnierz" - nazwał niedawno go "The Athletic". "Zwykle, badając historię zawodnika grającego na poziomie elitarnym, każdy trener w latach kształtowania się może podać moment, który potwierdził jego przekonanie, że jest przeznaczony na szczyt. Kiwior jest inny" - przekazano.

Rewanżowe spotkanie półfinału Ligi Mistrzów PSG - Arsenal odbędzie się w środę 7 maja. Początek o godz. 21. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Canal+ Sport, TVP 1 oraz TVP Sport. Będzie można obejrzeć je również w internecie na platformie Canal+ Online oraz na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE