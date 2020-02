darek9999 godzinę temu Oceniono 5 razy -1

Ten tekst to także test na inteligencję. Jeśli po przeczytaniu zrozumiałeś że świętowali porażkę jesteś kretynem. Jeśli uważasz że sportowiec po porażce powinien mieć depresyjne myśli to...jesteś kretynem. Jeśli z tych filmów wynika, że ci sportowcy robil coś co wpływa na ich formę np. byli pijani lecz się. U okulisty lub psychiatry. A może z tekstu wynika, że impreza była przez meczem z BD? I to spowodowało porażkę? I na prawdę minimalna porażka na wyjeździe że strzelona bramka to taki dramat? Podpowiadam, nie stracili 3 punktów. Nie odpadli z pucharów.

Ps. To też ludzie. Wiecie, że oni oglądają filmy, uprawiają seks a nawet robią kupę? Niesamowite.