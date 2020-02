j666 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Z 90 minutami Piszcza na boisku BVB pokonało PSG i to się liczy.

Co do Haalanda to w stu klubach Europy rwą dziś włosy z głowy, że go nie wykupili z RB Salzburg za drobne 30M Euro.

I jestem pewien, że Krzysiek Piątek w Borusii nie grałby wiele gorzej od Norwega, BVB to bardzo dobry na dzisiaj zespół.

Życzę im, żeby przeszli PSG - co łatwe nie będzie, bo w Paryżu potrafią wygrywać 4-5 bramkami.