Brzydkie zachowanie gwiazd PSG po meczu z Borussią. Kibice mogą być wściekli

Piłkarze Paris Saint-Germain zawiedli we wtorek w Dortmundzie i przegrali pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund 1:2. Po końcowym gwizdku niemal caly zespół z Paryża podziękował za wsparcie kibicom PSG, którzy przyjechali do Dortmundu dopingować zawodników. Do fanów nie podeszły jednak największe gwiazdy drużyny - Neymar i Kylian Mbappe.

