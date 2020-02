gio0102 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

ile jeszcze dowodów na demoralizację tej dyscypliny zanim kibice dojadą do wniosku, ze nie powinni wspierać tego syfu - działaczy, ustawianych wyników, hazardu i pralni kasy, gangsterów, agresji, sztucznie wykreowanych gwiazd piłkarskich. Kibice to dla tych kilkudziesięciu trzęsących tym biznesem białych facetów to plankton, ma być, ale tylko po to, by mamić sponsorów, że dyscyplina ma "duży" zasięg, zarabiać na zakładach. Kilkadziesiąt lat zdemaskowanych afer - i nic, i kibice nie wyciągają wniosków. Sterowalni, oddani jak pies w łapach nieuczciwych działaczy.