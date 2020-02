Robert Lipiński pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Aż mnie zatkało. Niesamowity rekord. Coś fantastycznego. Poprostu brakuje słów żeby to opisać. Jedynie z czym mogę to porównać to to że mój pies zrobił dzisiaj dwa razy kupę na jednym spacerze.