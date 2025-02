Transparent o Nowackiej na całą Żyletę. Oto co zrobili kibice Legii

Legia Warszawa zimę spędziła na czwartym miejscu w ekstraklasie z 32 punktami na koncie. W pierwszym spotkaniu rundy wiosennej drużyna prowadzona przez Goncalo Feio mierzy się u siebie z Koroną Kielce, czyli jednym z głównych kandydatów do spadku. Stołeczny klub liczy na zwycięstwo, które pozwoliłoby zmniejszyć straty do pierwszego Lecha Poznań.

Kibice Legii nie wytrzymali. Tak "odpowiedzieli" Nowackiej

W pierwszej połowie to goście niespodziewanie wyszli na prowadzenie. "I mamy 1:0 dla Korony! Augustyniak stracił piłkę po podaniu od Kobylaka, a potem najsprytniejszy okazał się Adrian Dalmau!" - pisał w relacji na żywo Aleksander Bernard ze Sport.pl.

Atmosfera na stadionie przy ul. Łazienkowskiej jest gorąca nie tylko ze względu na boiskowe wydarzenia, ale również przez zachowanie kibiców. Ultrasi Legii na jednej z trybun (Żylecie) wywiesili wulgarny transparent odnoszący się do ostatnich wydarzeń ze świata polityki. Był on skierowany do ministerki edukacji Barbary Nowackiej.

"Nowacka, chcieliśmy napisać, że jesteś w porządku, ale przejęzyczyliśmy się i dlatego jest napisane, że jesteś antypolską k***ą" - czytamy na kontrowersyjnym transparencie. Szyld ten odnosił się rzecz jasna do słów, jakich w ostatnim czasie dopuściła się ministerka edukacji.

- Na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady - powiedziała Nowacka, co oburzyło opinię publiczną, ekspertów, internautów i - jak się okazało - kibiców. Tłumaczenia 49-latki o przejęzyczeniu na niewiele się zdały. Zostały po prostu wyśmiane.

Podobny transparent zawisł na meczu hokejowym Unii Oświęcim. "Chorzy ludzie na takich stanowiskach. Przejęzyczenie to twój tytuł ministra" - napisali tamtejsi kibice, zwracając się do Barbary Nowackiej.