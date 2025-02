Stało się! Polski skoczek stanął na podium. Czekał niemal rok

Maciej Kot na początku sezonu reprezentował Polskę w Pucharze Świata, lecz w Lillehammer oraz w Wiśle nie zdobył choćby punktu, przez co przesunięto go do Pucharu Kontynentalnego. Tam radził sobie znacznie lepiej, aż w końcu udało mu się stanąć na podium.

REKLAMA

Zobacz wideo Fenomenalny Wąsek! Nowy rekord życiowy i najlepszy występ w karierze

Maciej Kot odpalił w Pucharze Kontynentalnym. Bardzo udany powrót do Lillehammer

W zawodach w Bischofshofen i Sapporo (odpowiednio trzy i dwa starty) 33-latek tylko raz wypadł poza czołową dziesiątkę. Dwukrotnie zajął nawet czwarte miejsce (po razie w Austrii i Japonii), a osiągnięcia te poprawił w sobotę w dobrze mu znanym Lillehammer.

W pierwszej serii Kot oddał skok na 134,5 m, co dało mu trzecią pozycję. Drugi był Robert Johansson, który wylądował na 135. metrze, a prowadził Manuel Fettner po skoku na 141,5 m, najdłuższym w całym konkursie. Do serii finałowej udało się awansować także Kacprowi Juroszkowi (129,5 m), odpadli za to: Andrzej Stękała (119,5 m), Jan Galica (112,5 m), Jarosław Krzak (111 m) i Szymon Sarniak (107,5 m).

Zobacz też: FIS przerywa milczenie ws. Zajca. Jest oficjalny komunikat

Druga seria nie przyniosła żadnych zmian na podium. Kot poleciał na 132,5 m, a jego końcowa przewaga nad czwartym zawodnikiem wyniosła jeden punkt. W ten sposób Polak potwierdził, że wyjątkowo lubi starty w Lillehammer w ramach PK - 4 lutego zeszłego roku wygrał tam jeden z dwóch konkursów (w drugim zajął dziewiąte miejsce). To było jego ostatnie podium PK.

Jednocześnie 33-latek wywalczył pierwsze podium dla Polski w tym sezonie PK - poprzednio polski skoczek stanął na nim 17 marca zeszłego roku, gdy Paweł Wąsek wygrał ostatni w sezonie konkurs indywidualny w Zakopanem.

Natomiast w sobotę najlepszy okazał się Fettner (drugi skok na 135 m), kolejny był Johansson (132,5 m), a nieznaczny awans z ósmego na siódme miejsce zaliczył Juroszek - uzyskane przez niego 134,5 m było najlepszym rezultatem drugiej serii.

Wyniki sobotniego konkursu Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer:

1. Manuel Fettner - 304,2 pkt

2. Robert Johansson - 283,6 pkt

3. Maciej Kot - 274,1 pkt

4. Niklas Bachlinger - 273,1 pkt

5. Clemens Aigner - 265,2 pkt

6. Fredrik Villumstad - 263,4 pkt

7. Kacper Juroszek - 260,6 pkt

8. Eetu Nousiainen - 258,1 pkt

9. Jonas Schuster - 257,2 pkt

10. Soelve Jokerud Strand - 255 pkt

...

31. Andrzej Stękała - 102,5 pkt

41. Jan Galica - 86,7 pkt

42. Jarosław Krzak - 84,3 pkt

44. Szymon Sarniak - 78,6 pkt

Niedzielny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer zaplanowano na godz. 13:30. Poprzedzi go seria próbna zaplanowana na godz. 12:30.