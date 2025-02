Nie do wiary, kto chce walczyć z Usykiem. To byłby hit

Ołeksandr Usyk w grudniu po raz drugi pokonał Tysona Fury'ego, broniąc pasów federacji WBA, WBC i WBO w wadze ciężkiej. Jako niepokonany mistrz Ukrainiec musi liczyć się tym, że inni zawodnicy będą rzucać mu wyzwanie.

Zaskakujący rywal dla Ołeksandra Usyka? Zgłasza gotowość. "To byłaby bardzo dobra walka"

Tym razem o 38-latku nie wspomniał żaden z pięściarzy, a Alex Pereira, mistrz UFC w wadze półciężkiej. - Jestem mistrzem. Chciałbym walczyć z mistrzem. A więc Ołeksandr Usyk - powiedział w podkaście na youtube'owym kanale JAXXON (cytat za "Sports Illustrated").

- Myślę, że to byłaby bardzo dobra walka. Kocham boks. Widzę, jak niektórzy ludzie mówią: "Gdyby to był boks, byłby zgubiony". Jeśli mowa o boksie, czuję się świetnie. Myślę, że mógłbym walczyć z tymi facetami. Brałem już udział w sparingach z doświadczonymi zawodnikami, Plinio (Cruz, trener Pereiry - red.) o tym wie - dodał.

Alex Pereira chce walczyć z Ołeksandrem Usykiem. "Myślę, że wszystko jest możliwe"

Pojawia się zatem pytanie, czy takie zestawienie byłoby możliwe? - Nie wiem. Myślę, że wszystko jest możliwe. To coś, czego nie mogę zaplanować, ale jednocześnie coś, co naprawdę chciałbym zrobić. To coś, czego naprawdę chcę. Mam kontrakt z UFC. Wiemy, że Conor McGregor to zrobił. Nie wiem, jak mogłoby do tego dojść, ale pewnego dnia bardzo chciałbym to zrobić - oznajmił Brazylijczyk. Wspomniany McGregor walczył z Floydem Mayweatherem Jr., natomiast Fury rywalizował z Francisem Ngannou.

Na razie do takiego starcia na pewno nie dojdzie. Alex Pereira na 9 marca ma zaplanowaną walkę z Magomiedem Ankalajewem, natomiast Ukrainiec jeszcze przez jakiś czas będzie odpoczywać po grudniowym pojedynku. - Po kolejnych 12 rundach z Furym potrzebuje dobrej, długiej regeneracji. (Następna walka odbędzie się - red.) pod koniec lipca lub sierpnia - mówił Egis Klimas, agent Ołeksandra Usyka.