Podolski odpalił bombę. "To może być mój ostatni mecz w Górniku"

Choć Lukas Podolski już wiele lat temu deklarował, że karierę chce zakończyć jako piłkarz Górnika, jego przygoda w Zabrzu zaskoczyła chyba wszystkich. Zwłaszcza długością. Bo o ile w przypadku tego typu powrotów spodziewać się można zazwyczaj jednego, góra dwóch sezonów, to Podolski w Ekstraklasie spędza już swój czwarty. Od lata 2021 roku Niemiec rozegrał dla Górnika 103 mecze, w których do siatki trafiał 22 razy i dorzucił 20 asyst.

Podolski dba o Górnika nie tylko na boisku

W obecnych rozgrywkach Podolski nie jest może już tak efektywny, ma dwa gole oraz jedną asystę, niemniej jego rola nie ogranicza się tylko do boiska. Niemiec przez te lata zrobił bardzo wiele, by wesprzeć klub. Tajemnicą poliszynela jest, że pomagał przy transferach, rozmawiał ze sponsorami, wojował z byłą już prezydent Zabrza, znienawidzoną w Górniku Małgorzatą Szulik-Mańką. Niedawno natomiast zabrzanie nawiązali współpracę z japońskim klubem Vissel Kobe, byłym klubem Podolskiego i nikt nie ukrywał, że doszło do tego w dużej mierze dzięki niemu.

Koniec kariery puka do drzwi? Podolski mówi o tym otwarcie

Możliwe jednak, że już niedługo rola Niemca będzie wyłącznie pozaboiskowa. Mistrz świata z 2014 roku w czerwcu 2025 roku skończy 40 lat. Umiejętnościami czysto piłkarskimi nadal zjada Ekstraklasę, ale coraz rzadziej to pokazuje. W rozmowie z klubowymi mediami Podolski nie ukrywał, że myśli o końcu przygody z Górnikiem, a co za tym idzie, ogólnie z piłką. Wskazał już nawet potencjalny ostatni mecz.

- Sezon kończy się w maju i na razie jest tak, że to będzie koniec. Zostawiam sobie otwartą ścieżkę. Nie zamykam całkiem tych drzwi. Może się to wydarzyć, nie musi, ale jak dzisiaj tutaj stoję, to w maju gramy u siebie chyba z Koroną Kielce i to może być mój ostatni mecz w Górniku - powiedział Podolski, dodając także, że na ten moment nie ma jeszcze planów dotyczących pożegnalnego meczu. Dodajmy, że kolejnego, bo jeden na stadionie FC Koeln Podolski rozegrał już w październiku.

Górnik ostatnie spotkanie w sezonie faktycznie gra z Koroną u siebie w weekend 24-25 maja 2025 roku. Po rundzie jesiennej zabrzanie zajmują szóste miejsce w tabeli ze stratą pięciu punktów do podium.