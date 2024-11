Szpital w Legii. Reprezentant Polski nie zagra do końca roku

Choć piłkarze Legii Warszawa mogą zgodnie mówić, że to dopiero 15. kolejka i jeszcze wiele spotkań do rozegrania, to nie ma wątpliwości, że sytuacja jednego z najlepszych polskich klubów w walce o mistrzostwo jest bardzo skomplikowana. Drużyna prowadzona przez portugalskiego trenera Goncalo Feio traci bowiem aż dziewięć punktów do prowadzącego Lecha Poznań, siedem do broniącej tytułu Jagiellonii Białystok i sześć do Rakowa Częstochowa.

Kłopoty Legii Warszawa. Reprezentant Polski nie zagra do końca roku

4 - tyle punktów Legia Warszawa traci za to do czwartej w tabeli - Cracovii. I właśnie te drużyny zmierzą się ze sobą w najbliższej kolejce. Zespół Feio przed tym starciem ma spore problemy kadrowe.

Wiadomo już, że nie zagrają dwaj podstawowi piłkarze: bramkarz Kacper Tobiasz oraz reprezentant Polski, środkowy pomocnik Maxi Oyedele. Ten pierwszy z powodu urazu opuścił dwa ostatnie spotkania - 7 listopada u siebie z Dynamem Mińsk w Lidze Konferencji Europy i 10 listopada na wyjeździe z Lechem Poznań. Między słupkami zastępował go wtedy Gabriel Kobylak, który zagra też z Cracovią. Natomiast Oyedele z powodu urazu stawu skokowego opuścił ostatnie trzy spotkania

Oprócz Tobiasza i Oyedele nie wystąpi również Portugalczyk Claude Goncalves, ale jego notowania u Feio ostatnio i tak były słabe.

- Z drużyną trenuje Kacper Tobiasz, ale wciąż z usztywnionym palcem i częścią dłoni. Jego udział w spotkaniu z Cracovią jest wykluczony. Maximillian Oyedele, który przechodzi rehabilitację po zabiegu stawu skokowego, nie zagra do końca roku. Jest za to szansa, że jeszcze w 2024 r. nastąpi powrót do pełnych obrotów w wykonaniu Claude Goncalvesa, który ma problemy z mięśniem uda - informuje portal "Legia.net".

Warszawski klub cały czas czeka też na powrót do gry środkowego pomocnika Juergena Elitima.

Początek spotkania Legia Warszawa - Cracovia w sobotę o godz. 20.15.