Nowy kontrakt Szczęsnego?! FC Barcelona stawia warunki

0 - tyle minut w barwach FC Barcelony rozegrał Wojciech Szczęsny. Po szalonym transferze do katalońskiego klubu polski bramkarz nadal czeka na debiut. Mimo to i tak jest wartością dodaną dla drużyny, co podkreślają władze czy sami piłkarze. I choć Szczęsny jeszcze ani razu nie pojawił się na boisku podczas meczu, to hiszpańskie media już teraz piszą o potencjalnym przedłużeniu jego kontraktu.

