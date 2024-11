Rosja od 2022 roku wciąż odczuwa skutki agresji zbrojnej jej prezydenta Władimira Putina na Ukrainę. Reprezentacja tego kraju nie ma możliwości rywalizować w międzynarodowych turniejach. W efekcie gra sparingi ze słabeuszami i większość z nich wygrywa. W tym roku ma komplet pięciu zwycięstw (4:0 z Serbią, 4:0 z Białorusią, 3:0 z Wietnamem, 11:0 z reprezentacją Brunei i 4:0 z Syrią). Ten ostatni rywal został znaleziony po wielkich mękach. - Rosyjska drużyna bez sparingowego rywala, to porażka. Dlaczego nie wzięto pod uwagę żadnego nagłego wypadku? Sytuacja wygląda jednocześnie smutno i zabawnie - pisał w październiku Grigory Telinger, dziennikarz rosyjskiego "Championatu"

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie brzmi głupio". Zieliński odpowiada dziennikarzom

Wielki skandal. Rosja może zagrać w eliminacjach do Euro 2028

Kilka dni temu informowaliśmy, że Rosja dostała kolejny cios od FIFA i raczej na 100 proc. nie zagra w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Portal Match TV informował, że szansa jest praktycznie minimalna. Powodem takiej decyzji miały być względy bezpieczeństwa, w związku z czym UEFA oraz FIFA nie zmieniły zdania co do zawieszenia tamtejszej federacji. "Jeśli zespół nie przejdzie losowania, szansa na włączenie go do kwalifikacji przed ich rozpoczęciem pozostaje minimalna. Nie należy liczyć na taki rozwój wydarzeń" - przekazano - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

Tymczasem teraz z Rosji dochodzą sensacyjne wieści. Według Aleksandera Djukowa prezesa Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej są szanse, że reprezentacja zagra w kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2028.

- Dopóki nie ma losowania eliminacji mistrzostw świata, musimy pracować, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości. Czy dostęp do eliminacji Euro 2028 wydaje się bardziej realistyczny? Na pewno mamy na to szanse. Musimy spróbować walczyć o udział we wszystkich turniejach. Cały czas rozmawiam na ten temat z Aleksanderem Cerefinem [szef UEFA - red.] i dyskutujemy o przyjęciu Rosjan do międzynarodowych zawodów. Wierzę, że można podjąć decyzje, które przyspieszą powrót naszego kraju do rozgrywek piłkarskich - przyznał Djukow.

Jest on niemal przekonany, że Rosja wróci do gry.

- Moje doświadczenie sugeruje, że prędzej czy później ta decyzja zostanie podjęta i wrócimy do gry. Wydaje mi się, że co miesiąc pozycja naszej federacji zmienia się na lepsze - dodał Djukow.

Być może w przyszłym roku Rosja zagra sparing z Urugwajem. - Rosyjski i urugwajski związek miały już dogadać się w tej sprawie i wiele wskazuje na to, że spotkanie pomiędzy nimi odbędzie się w listopadzie 2025 roku. "Najpoważniejszy przeciwnik drużyny od dłuższego czasu" - głosi sport-express.ru i powołuje się na słowa szefa urugwajskiego futbolu - pisał Kacper Ciuksza ze Sport.pl.

Mistrzostwa Europy 2028, o które chce walczyć Rosja, odbędą się w aż pięciu krajach: Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej i Irlandii.