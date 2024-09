Ma być armagedon nad Wrocławiem. Do Śląska i Sparty nikt nie zadzwonił. Co z meczami?

IMGW ostrzega, że w południowej Polsce od 12 do 16 września pojawią się wielkie ulewy. Wszystko za sprawą niżu genueńskiego Boris. Przewiduje się, że w samym Wrocławiu w ciągu najbliższych kilku dni spadnie aż 380 litrów wody na metr kwadratowy. W stan gotowości zostali postawieni także Czesi.

Odwołane imprezy we Wrocławiu, ale kluby nie mają żadnych instrukcji

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk poinformował w środowe popołudnie, że zwołał sztab kryzysowy, aby przygotować miasto przed zbliżającymi się ulewami. Wrocławianie chcieliby uniknąć sytuacji z lipca 1997, kiedy miasto zostało zalane. Zdarzenie określono mianem powodzi tysiąclecia.

"Wszystkich Państwa proszę o czujność i w miarę możliwości o ograniczenie dodatkowych aktywności. Od 12 do 16 września we Wrocławiu może spaść do 380 litrów wody na metr kwadratowy. To absolutny rekord w historii Wrocławia. Wszystkie służby postawione są w stan najwyższej gotowości" - zaczął Sutryk w poście na Facebooku.

W związku z zapowiadanymi ulewami odwołano wszystkie wydarzenia organizowane w mieście. "Zapowiadane przez IMGW trzydniowe, nawalne opady to ogromne wyzwanie dla miasta i jego mieszkańców. We Wrocławiu odwołane zostały wszystkie, miejskie imprezy. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami innych wydarzeń" - oznajmił prezydent Wrocławia.

W ten weekend zaplanowano dwa duże wydarzenia sportowe we Wrocławiu. W niedzielę żużlowa Betard Sparta Wrocław zmierzy się w rewanżu półfinału PGE Ekstraligi z ebut.pl Stalą Gorzów, będzie bronić przewagi dwóch punktów z pierwszego spotkania. Z kolei w poniedziałek Śląsk Wrocław zagra ze Stalą Mielec w ramach ósmej kolejki PKO Ekstraklasy.

Przez zapowiadane ulewy i nawałnice oba wydarzenia sportowe są zagrożone. Magistrat zapewnia, że jest "w kontakcie z organizatorami innych wydarzeń". Szkopuł w tym, że w Śląsku nie wiedzą, co robić, bo nikt niczego z klubem nie konsultował.

- Na ten moment jeszcze nie możemy udzielić żadnych informacji, bo takowych nie posiadamy. Jeszcze nie wiemy, jaka decyzja zapadnie odnośnie meczu w poniedziałek. Zakładam, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeśli się czegokolwiek dowiemy, to będziemy od razu komunikować. Ale na ten moment nic nie wiem. Musimy to jak najszybciej załatwić - powiedział w rozmowie ze Sport.pl Marek Wadas z biura prasowego Śląska Wrocław.

Sytuacja pogodowa, post Sutryka i de facto brak rozmów na linii miasto-klub powodują chaos w działaniach. Krótko po naszej rozmowie Śląsk pochwalił się w mediach społecznościowych, że na mecz ze Stalą sprzedano już 6000 biletów, po czym dodał:

"Jesteśmy świadomi doniesień dotyczących zbliżających się opadów deszczu i nieustannie monitorujemy sytuację. Na ten moment spotkanie ze Stalą Mielec odbędzie się zgodnie z planem. W razie wszelkich aktualizacji, będziemy natychmiastowo was informować".

Próbowaliśmy się skontaktować ze Spartą Wrocław, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi w sprawie. Klub oznajmił w mediach społecznościowych krótko:

"My nie odwołujemy spotkań w PGE Ekstralidze. Nie mamy takiej mocy. Jak tylko taka informacja się pojawi, to na pewno ją przekażemy".

Postanowiliśmy się dowiedzieć we wrocławskim urzędzie miasta, dlaczego odwołano imprezy miejskie, ale nie podjęto żadnych decyzji ws. meczów Sparty i Śląska, ale biuro prasowe także nie było w stanie udzielić żadnych informacji. - Może jutro będzie więcej wiadomo, najlepiej zadzwonić rano... - otrzymaliśmy w odpowiedzi.