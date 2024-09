Kubeł zimnej wody na głowy Kiwiora i Modera

- Trzeba zrobić wszystko w następnych meczach. Za miesiąc się widzimy. Panowie, dziękuję. Przeanalizujemy to, co było. Trzeba pewne elementy poprawić i wyciągnąć wnioski. Panowie, macie robić wszystko, żeby grać w klubach! To jest klucz, dobrze? - powiedział Michał Probierz w szatni reprezentacji Polski po przegranym 0:1 meczu z Chorwacją w Lidze Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Te słowa na pewno mogą dotyczyć m.in. Jakuba Kiwiora oraz Jakuba Modera, którzy ostatnio nie mogli liczyć na regularną grę w Arsenalu i Brighton. - Kadra jest dla najlepszych, a nie dla tych, którzy mają problemy w klubie. Kiwior musi sam sobie pomóc - analizował Jacek Bąk po meczu ze Szkocją (3:2), w którym Kiwior opuścił boisko przed startem drugiej połowy.

Rafał Nahorny ocenił sytuacje Jakuba Kiwiora i Jakuba Modera w klubach

Moder i Kiwior nie rozegrali dotychczas ani minuty w swoich klubach. - Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Brighton świetnie rozpoczęło sezon. W trzech meczach ligowych "Mewy" zanotowały dwa zwycięstwa i remis i są w czubie tabeli. Świetnie grali pomocnicy, dlatego nie sądzę, żeby trener Fabian Huerzeler był skory do wprowadzania zmian, skoro projekt działa dobrze - mówił o sytuacji pomocnika Rafał Nahorny w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- Miejsce u Mikela Artety trzeba sobie wywalczyć. Hiszpan nagle nie zacznie budować Kiwiora, żeby ten otrzymał powołanie na następne zgrupowanie reprezentacji. Musi go przekonać walorami piłkarskimi. Podobnie, jak w przypadku Modera, nie chodzi o solidność na treningach. Problem w tym, że będzie trudniej w tym sezonie, by tak się stało - powiedział Nahorny o Kiwiorze. Wskazał, że Arsenal gra w Lidze Mistrzów, co może pozwolić Polakowi wskoczyć do składu w mniej wymagających meczach.

- Sytuacja nie jest komfortowa, ale nie beznadziejna. Wierzę w to, że Polacy odnajdą się w swoich klubach. Nie należy podejmować pochopnych kroków, ale nie wykluczam, że zmiana klubu w styczniu może być dla Kiwiora albo Modera jedynym wyjściem. Na tym etapie natomiast się wstrzymajmy. Jeszcze daleka droga - podsumował.

Kolejne mecze w Lidze Narodów reprezentacja Polski rozegra przed własną publicznością. W sobotę 12 października zagrają z Portugalią, a we wtorek 15 października z Chorwacją. Początek obu spotkań o godzinie 20:45.