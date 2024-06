Perełka za 290 mln złotych na wykończeniu. Ale to będzie cudo!

GKS Katowice nie był faworytem do awansu do ekstraklasy, natomiast po tym, co zrobił w końcówce sezonu, absolutnie na to zasłużył. Nie dość, że zanotował pięć zwycięstw z rzędu, to w ostatnim najważniejszym starciu pokonał Arkę Gdynia po golu Adriana Błąda. Trzeba przyznać, że trener Rafał Górak stworzył w Katowicach prawdziwą maszynę. "Trenerowi łączny licznik lat na Bukowej wskaże w czerwcu siódemkę, w tym pięć ostatnich lat z rzędu. Nikt nigdy nie pracował tu dłużej" - podsumował Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Rozgrywki I ligowe a ekstraklasa to jednak zupełnie coś innego. Nie ma wątpliwości, że potrzebne są transfery, gdyż tacy gracze jak: Arkadiusz Jędrych, Jakub Arak czy Sebastian Bergier - mogą po prostu nie dać rady. Mimo wszystko na temat potencjalnych wzmocnień na razie wielka cisza, krótko mówiąc.

Stadion GKS Katowice już prawie gotowy. "To końcowa faza realizacji tej budowy"

Niebawem o klubie zrobi się jednak głośno, a wszystko za sprawą nowego obiektu. - Stadion jest gotowy w 75 proc., konstrukcyjnie - w całości. Pozostałe 25 proc. to też prace, których nie widać, a są konieczne, jak malowanie, położenie posadzek itd. - przekazał prezes spółki Stadion Miejski Katowice Paweł Cebula, cytowany przez portal 24kato. Prezes spółki Katowickie Inwestycje Andrzej Hołda zdradził, że na budowie pracuje obecnie ok. 300 osób, które wykonują prace wykończeniowe.

Kompleks sportowy pod nazwą Stadion Miejski w Katowicach powstaje na Załęskiej Hałdzie, przy ulicach Bocheńskiego, Dobrego Urobku i Upadowej. Prezydent Krupa chce jednak wystąpić do Rady Miasta o zmianę nazwy tej ostatniej ulicy na ul. Nową Bukową. - To będzie świetne nawiązanie do ulicy Bukowej, przy której znajduje się "stary" stadion Gieksy. Chcemy w ten sposób upamiętnić miejsce, w którym zaczynała się historia GKS-u - tłumaczy.

Na ten moment nie ma jednak mowy o boisku, bo miejsce, gdzie miałoby się ono znaleźć, wygląda jak wielka piaskownica. - To końcowa faza realizacji tej budowy - przyznał Krupa. - Trwają prace wykończeniowe, podbudowa pod murawę, budowa infrastruktury zewnętrznej wyposażenie całego stadionu. Myślę, że na jesieni będziemy mogli powiedzieć o zakończeniu pracy i już pełnym kształcie tego obiektu. Wtedy rozpoczną się odbiory tak, aby na rundę wiosenną nasza duma, czyli GKS Katowice, mógł zagrać w Ekstraklasie na nowym stadionie - dodał.

Tyle kosztował stadion GKS-u Katowice. Oszałamiająca kasa

Pierwotnie zakładano, że kwota realizacji projektu wyniesie 230 mln złotych, jednak w lutym spekulowano, że będzie to o 60 mln więcej. - Pojawiła się konieczność wykonania wielu prac, które nie były uwzględnione w początkowym harmonogramie, m.in. związanych z zagęszczeniem gruntu, na którym jest posadowiony ten obiekt. (...) Zdecydowaliśmy się też zmienić oświetlenie na niskoenergetyczne, ale też umożliwiające różne aranżacje świetlne na płycie boiska, jak również na zewnątrz całego obiektu - podsumował Krupa.

Nowoczesny obiekt pomieści 15. tys. kibiców, a ponadto budowa obejmuje: halę widowiskowo-sportową z blisko 3-tysięczną widownią, plac główny, dwa pełnowymiarowe boiska szkoleniowe oraz parking na około 500 miejsc postojowych (w tym miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami oraz 11 autokarów).

Prezydent zaznaczył, że obiekt nie będzie jednak pełnił wyłącznie funkcji sportowych, ale również rozgrywkowe oraz kulturalne. - Oczywiście z poszanowaniem murawy stadionu i całego obiektu. Żeby stadion służył bardzo długo bez konieczności konkretnych napraw. Dla nas jest priorytetem, by obiekt ma służył ogółowi mieszkańców. Nie tylko piłkarzom - zakończył.

Poniżej aktualny stan budowy: