Takich zmian nikt się nie spodziewał. Oto skład Polski na mecz z Ukrainą

- Składu wam nie zdradzę, bo nie chcę rozwalić programów i doprowadzić do tego, że nie będziecie mieli o czym pisać, dyskutować i spekulować - żartował Michał Probierz, gdy na czwartkowej konferencji pytany był o to, kogo wystawi od pierwszej minuty w sparingu z Ukrainą. Ale zapytać było warto. Tym bardziej że Probierz już raz to zrobił - w listopadzie przed sparingiem z Łotwą (2:0), kiedy przed meczem podał całą wyjściową jedenastkę. W czwartek jednak w ogóle nie chciał mówić o nazwiskach. Zwrócił nawet uwagę na to, o czym pisaliśmy na Sport.pl, czyli że przeciwko Ukrainie odpoczywać będzie Wojciech Szczęsny. - Już widziałem, że nawet wiecie, kto zagra w bramce - uśmiechał się selekcjoner.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz nie czekał na pytania, sam się odpalił: Dajcie im spokój

Polska - Ukraina. Michał Probierz nawet nie czekał na pytania

Pretensji o wyjawienie bramkarzy na mecz z Ukrainą u Probierza nie wyczuliśmy, ale te w czwartek się pojawiły, bo zanim selekcjoner zaczął odpowiadać na pytania, znowu wygłosił apel. To żadna nowość, bo zdarzało mu się to już na poprzednich konferencjach. Choćby w niedzielę, w pierwszym dniu zgrupowania, kiedy Probierz zaczął od podziękowań dla operatora Stadionu Narodowego za dobre przyjęcie i perfekcyjne przygotowanie obiektu do treningów.

Teraz dołożył do tego podziękowania dla sztabu medycznego kadry, który postawił piłkarzy na nogi. - Wszyscy są w 100 proc. zdrowi i gotowi - powiedział w czwartek Probierz. Ale to nie był koniec jego monologu, bo selekcjoner odniósł się także do krytyki, która jego zdaniem spada na piłkarzy. - Nie zagraliśmy jeszcze żadnego meczu, a jak tak czytam i przysłuchuję się różnym programom, to widzę i słyszę, że na wielu piłkarzy spada hejt - przyznał.

Probierz nie powiedział konkretnie, na kogo jego zdaniem spada krytyka. A my sami też nie odnosimy wrażenia, by było jej przesadnie dużo. Gdy jednak później wchodził w dyskusje na ten temat z dziennikarzami, dalej trzymał się swojego zdania. Wyglądało to trochę tak, jakby próbował zdjąć z zawodników presje i przerzucić ją po prostu na siebie. - Mnie możecie śmiało krytykować, jestem do tego przyzwyczajony, ale piłkarzom dajcie spokój. Są częścią naszego narodu, który będziemy reprezentować i fajnie, że dziś możemy na ten temat rozmawiać. Proszę o wsparcie dla nich. Oni są kluczowi. My, jako sztab, możemy im tylko pomóc - podkreślił.

"Z Ukrainą nie tylko chcemy zagrać, ale też wygrać"

Probierz od pierwszego dnia zgrupowania powtarza piłkarzom, że najważniejsze jest nastawienie i wiara we własne umiejętności. Nie tylko na Euro, ale i przed Euro. Także w piątkowym sparingu z Ukrainą, w którym szanse od niego dostaną zmiennicy. Na boisku nie pojawi się jednak całkowicie rezerwowy skład, bo od pierwszej minuty do gry szykowani są m.in. Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, czyli filary naszej reprezentacji i najważniejsi zawodnicy, którzy jeśli tylko będą zdrowi, mogą być pewni, że 16 czerwca zagrają w pierwszym grupowym meczu na Euro przeciwko Holandii.

Zanim jednak kadra Probierza poleci do Niemiec, ma do rozegrania jeszcze dwa sparingi w Warszawie: w piątek z Ukrainą i w poniedziałek z Turcją. - My z Ukrainą nie tylko chcemy zagrać, ale też wygrać - podkreślił w czwartek selekcjoner i przypominał, że choć to mecz towarzyski, będzie mógł w nim zrobić tylko sześć zmian.

Do tych zmian na pewno dojdzie. Też w wyjściowym składzie, bo kadra w piątek nie zagra w 100 proc. na galowo. Wszystko wskazuje, że selekcjoner zdecyduje się na podobny manewr jak w listopadowym sparingu z Łotwą (2:0), czyli po 45 minut w bramce wystąpią Łukasz Skorupski i Marcin Bułka.

Probierz w tym meczu powinien nie tylko sprawdzić dwóch bramkarzy, ale też dać szansę zawodnikom, którzy w ostatnich tygodniach łapali niewiele minut w swoich klubach oraz tym, którzy nie są jeszcze pewni wyjazdu na Euro. W tej drugiej grupie jest choćby Michał Skóraś, który szykowany jest do gry na prawym wahadle. Po lewej stronie powinien biegać Nicola Zalewski - on akurat jest pewniakiem do wyjazdu na Euro, ale w ostatnich miesiącach stracił miejsce w AS Romie. Podobnie ma się sytuacja z Jakubem Kiwiorem, który też nie mógł liczyć na pewne miejsce w Arsenalu. W przeciwieństwie do kadry, gdzie za kadencji Probierza 24-letni obrońca wystąpił w każdym meczu. I wszystko wskazuje, że w piątek to się nie zmieni: Kiwior stworzy trójosobowy blok obronny z Bartoszem Salamonem i Sebastianem Walukiewiczem.

Zmiany będą też w innych formacjach. Swoją szansę otrzyma Taras Romanczuk. Dla defensywnego pomocnika Jagiellonii, który urodził się w Ukrainie, piątkowe spotkanie będzie wyjątkowe. - Jedno z najważniejszych w moim życiu - nie ukrywa 32-latek, który w środku pola powinien zagrać wraz z ofensywnie usposobionym Sebastianem Szymańskim albo z Jakubem Moderem, któremu w minionym sezonie po kontuzji też brakowało minut na boisku.

Osamotniony w ataku nie powinien też być Lewandowski. Probierz co prawda w czwartek przekonywał, że nie wyklucza tego, iż z Ukrainą zagramy jednym napastnikiem, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ich dwóch. Tutaj akurat pole manewru jest wyjątkowo duże, bo selekcjoner na czerwcowe zgrupowanie powołał ich aż sześciu. Najbliżej występu w ostatnich dniach wydawał się być Arkadiusz Milik, ale są jeszcze Adam Buksa, Krzysztof Piątek, Karol Świderski i Kamil Grosicki, który w kadrze też szykowany jest do gry w ataku. Początek meczu Polska - Ukraina w piątek o 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Polska - Ukraina. Tak powinien wyglądać skład reprezentacji Polski: