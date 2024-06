Słynny gwiazdor po 19 latach odszedł bez słowa. Żona wszystko ujawniła

Emil Forsberg w styczniu br. zakończył swoją dziewięcioletnią przygodę z RB Lipsk. Wówczas 32-latek dołączył do występującego w amerykańskiej MLS New York Red Bulls za 3 miliony euro. Kontrakt reprezentanta Szwecji z zespołem obowiązuje do końca 2026 roku. To jednak nie koniec zmian w ostatnim czasie w jego życiu.

Sensacyjne informacje. Emil Forsberg zdradził żonę

Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych nagle urwał kontakt z żoną i dziećmi. Prywatnie Forsberg jest mężem Shangi Forsberg. Jak donosi 24sata.hr, kobieta zaczęła podejrzewać go o zdradę i jej przypuszczenia się sprawdziły. W środę, 5 czerwca żona piłkarza opublikowała obszerne oświadczenie, w którym poinformowała o szczegółach.

- Przejrzałam na oczy. Teraz jestem pewna, że spotykałeś się z inną kobietą, kiedy byłam w drugiej ciąży. Gdy nasze dziecko się urodziło, to jeszcze bardziej się do niej zbliżyłeś - napisała na portalu X.

Shanga Forsberg ujawniła, że nową partnerką Forsberga jest Fanny Ernestam. To Szwedka, która w przeszłości z powodzeniem brała udział w zawodach sportowych, konkretnie w biegach, ale zawiesiła swoją karierę z powodu problemów z odżywianiem. Obecnie 26-latka spełnia się w roli modelki. - Gratulacje Fanny, powodzenia z nowym chłopakiem! Mam nadzieję, że po 19 latach [Emil - przyp.red] nie zrobi ci tego samego, ale kto wie? - dodała we wpisie rozzłoszczona Shanga Forsberg.

Żona Forsberga bierze rozwód z piłkarzem

W dalszej części wpisu żona Forsberga oznajmiła, że temat małżeństwa z piłkarzem uważa za zamknięty. - Dla mnie to oznacza koniec małżeństwa z Emilem Forsbergiem. Nikt nie sądził, że jest zdolny do czegoś takiego. Nawet nie odważyłam się pomyśleć, że może mnie zdradzać i prowadzić podwójne życie. Kochałam cię ponad wszystko i zawsze cię wspierałem. Ale nawet miłość ma granice. Moją największą miłością są moje dzieci i chcę, żeby wiedziały, jakie są cenne - podkreśliła.

- Transfer do klubu z Nowego Jorku był oczywiście także nowym początkiem twojego życia prywatnego. Wszystko wyjaśniło się bardzo szybko. Czytałam w gazecie, że dobrze odnalazłeś się w nowym mieście, klubie i cieszysz się każdą chwilą. Ani ja, ani dzieci o tym nie wiedzieliśmy. W ostatnich miesiącach częściej rozmawiałeś z prasą niż z rodziną. W ogóle się z nami nie kontaktowałeś, z wyjątkiem sytuacji, gdy upierałeś się, że nie potrafisz wyjaśnić swoich działań. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będziesz naszego rozwodu. - dodała.

Emil Forsberg i Shanga Forsberg spotykali się przez 19 lat. Przez lata byli uznawani przez media za "idealną parę". Swój związek sformalizowali w 2016 roku. Doczekali się dwóch córek.