Wielka kompromitacja rywala Polski. "Jeden z najbardziej żenujących w historii"

Walijczycy grali w eksperymentalnym składzie pod kątem personalnym, ale to nie usprawiedliwia wstydliwej wpadki. Dla Gibraltaru ten remis jest naprawdę cenny. Nie dość, że nie przegrali z solidną europejską drużyną, to zakończyli wielomiesięczną serię porażek.

Wielka kompromitacja niedawnego rywala Polski

W podstawowej 11 Walijczyków nie było nikogo, kto zaczął od pierwszej minuty finał baraży z Polską, choć byli na boisku gracze Premier League, Championship, League One oraz ligi szkockiej. Zespołom z zawodnikami grającymi na takim poziomie nie przystoi zaliczać takich wpadek.

Pierwszą lepszą okazję Walia miała już w piątej minucie, ale Rabbi Matondo nie sięgnął dobrego podania w pole karne. Ok. 30. minuty niezłym strzałem ze skraju pola karnego popisał się Liam Cullen, ale bramkarz Gibraltaru obronił jego uderzenie.

Do przerwy nie było żadnych goli. W drugiej połowie weszli z ławki znacznie bardziej doświadczeni piłkarze, m.in. Daniel James, Kieffer Moore, Brennan Johnson, ale nawet oni nie zdołali pokonać golkipera rywali. Dobrą sytuację miał w końcówce meczu Johnson. Dopadł do centry Jaya DaSilvy, ale uderzył z trzech meczów tuż nad poprzeczką. Duża aktywność Jamesa i Moore'a także niczego nie dała. Napastnik Walii próbował nawet strzałów przewrotka, ale nawet one nie znalazły drogi do siatki. Josh Sheehan próbował zaskoczyć, wkręcając piłkę z rzutu rożnego, ale spadła ona na słupek gibraltarskiej bramki.

Wynik 0:0 to wstydliwy rezultat dla Walijczyków, którzy w całym meczu oddali aż 16 strzałów, wykręcając współczynnik goli oczekiwanych na poziomie 1,2. Gibraltar zaliczył tylko jeden strzał przez 90 minut, do tego niecelny.

Media w Wielkiej Brytanii nie zostawiły suchej nitki na walijskich piłkarzach. BBC i "The Independent" potraktowały ten remis jako "jeden z najbardziej żenujących wyników w historii". Z kolei redakcja Wales Online opisuje grę piłkarzy reprezentacji jako mdłą i pozbawioną jakości. Kibice zaczęli się domagać zwolnienia selekcjonera, Roberta Page'a.

- To nie do zaakceptowania, Musimy wyciągnąć wnioski - rzucił krótko po meczu trener Walii.

Zupełnie inne nastroje panowały na Gibraltarze. Tamtejsza kadra narodowa zakończyła serię 13 porażek z rzędu. Przegrała wszystkie mecze w 2023 r., oba rozegrane w marcu i sparing ze Szkocją rozegrany kilka dni temu (0:2). Ostatni raz nie przegrała w listopadzie 2022 r. w meczu towarzyskim z Andorą (1:0).

Walijczyków zabraknie na Euro po porażce z Polską w finale baraży. W niedzielę rozegrają drugi sparing. Rywalem będzie Słowacja. We wrześniu Walia zacznie zmagania w Dywizji B Ligi Narodów UEFA.