Brytyjczycy nie mają złudzeń przed Euro 2024. Tak oceniają reprezentację Polski

Już tylko osiem dni zostało do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski trafiła do wymagającej grupy D, w której zmierzy się z Holandią, Austrią i Francją. Trudno uznawać ją za faworyta tego zestawienia. Podobnie uważają angielskie media. "The Athletic" nie daje podopiecznym Michała Probierza wielkich szans na sukces.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl