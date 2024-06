Maciej Szczęsny nie pozostawił wątpliwości ws. Lewandowskich. "Za bardzo"

Robert Lewandowski przygotowuje się do Euro 2024. W piątek wraz z reprezentacją Polski przystąpi do towarzyskiego meczu z Ukrainą. Emocje internautów rozgrzewają jednak nie tylko kwestie czysto piłkarskie. Ostatnimi czasy głośno jest o nowym hobby żony kapitana naszej kadry. Anna Lewandowska co jakiś czas pokazuje w mediach społecznościowych, jak tańczy bachatę wraz z przystojnymi Hiszpanami. Wielu dostrzega w tym coś niestosownego.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski trenuje przed Euro 2024

Szczęsny dostał pytanie o Lewandowską. Błyskawiczna riposta. "Nie zajmuję czyimiś żonami"

Taniec ten opiera się przede wszystkim na bliskim fizycznym kontakcie z partnerem. "Która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa, prawie go całując?" - grzmiała na widok tych nagrań w portalu X freak-fighterka i żona posła PiS-u, Marianna Schreiber. Sam Lewandowski twierdzi jednak, że nie czuje się zazdrosny. - Nie. Jak ktoś widzi to pierwszy raz, to może powiedzieć: O co chodzi? Ja byłem przy tym od początku, więc zrozumiałem, o co chodzi - tłumaczył w wywiadzie na kanale FootTruck.

O opinię na temat poczynań Lewandowskiej został zapytany były bramkarz Maciej Szczęsny. - Ja się nie zajmuję czyimiś żonami - odpowiedział jednemu z dzwoniących widzów w programie "Super Expressu" na YouTubie. - Jeśli chodzi o sprawy związane z żonami naszych kadrowiczów, to nie mam opinii, bo nie mam czasu ani ochoty śledzić w mediach tego, co o prywatnych sprawach i o prywatnych związkach, o partnerkach, żonach, matkach, kochankach wypisują i drukują media, o czy mówią blogerzy, vlogerzy czy streamerzy. Internet to przydatna rzecz, korzystam, ale po to, żeby się dowiedzieć czegoś, co jest dla mnie ważne, a nie by zaśmiecać sobie głowę czymś, co jest dla mnie zupełnie nieważne - tłumaczył.

Burza wokół Lewandowskich. Szczęsny komentuje: "Mam nadzieję, że Robert..."

W końcu jednak wczuł się w sytuację, jaką w związku z medialną burzą przeżywa teraz piłkarz. - Mam nadzieję, że Robert Lewandowski jest silnym psychicznie facetem i przygotowanym mentalnie do tego, że jego żona, biorąc w cudzysłów, to co teraz mówię, niektórym wiecznie się nie będzie podobała, a niektórym będzie się podobała za bardzo. To dotyczy bardzo wielu sportowców, nie tylko polskich - stwierdził.

Na koniec jeszcze raz podkreślił, że sprawy obyczajowe kompletnie go nie interesują. - Domyślam się, że to media, które żyją z fake newsów albo z klikalności tym się zajmują. Ja szczęśliwie się tym nie zajmuję, może jak będę bardzo stary, to nudów będę przeglądał kronikę towarzyską. Na razie udaje mi się tego unikać. Nie szukam, a jak coś takiego znajdę, to od razu zmieniam kanał - dodał.