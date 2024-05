To koniec! Mistrz Polski sam to ogłosił. Trzy nazwiska odchodzą z klubu

Jagiellonia Białystok ma za sobą bardzo udany sezon. W ostatniej kolejce ekstraklasy pokonała 3:0 Wartę Poznań, co pozwoliło jej sięgnąć po mistrzostwo kraju po raz pierwszy w 104-letniej historii klubu. "Na Jagiellonię Białystok nie stawiał nikt, ale to właśnie ona cieszy się z historycznego mistrzostwa Polski. Wbrew wszystkim, wbrew własnym oczekiwaniom, może nawet wbrew logice" - pisał po wywalczeniu tytułu Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Zmiany w Jagiellonii. Trzech piłkarzy odchodzi

Teraz działacze koncentrują się na budowie drużyny na przyszły sezon. W związku z tym z klubem najpierw pożegnało się trzech zawodników. "Tomasz Kupisz, Bojan Nastić i Kaan Caliskaner odchodzą z Jagiellonii. Panowie, dziękujemy Wam za grę w naszych barwach. Pomogliście nam spełnić nasze marzenia" - czytamy na Twitterze.

Tomasz Kupisz był piłkarzem Jagiellonii od 2022 roku. W minionym sezonie rozegrał łącznie 31 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty. Jego kontrakt wygasa w czerwcu i klub postanowił go nie przedłużać. Podobna sytuacja spotkała Bojana Nasticia, który w Białymstoku występował od 2021 roku. W ubiegłych pojawił się na boisku tylko osiem razy.

Kaan Caliskaner z kolei trafił do Jagiellonii na początku tego roku na zasadzie wypożyczenia z Eintrachtu Brunszwik. Rozegrał 15 meczów i strzelił dwa gole, ale mimo to klub nie zdecydował się na jego wykup i zawodnik powróci do Niemiec.

Działacze Jagiellonii rozglądają się również za wzmocnieniami. Portal Meczyki.pl przekazał niedawno, że do zespołu może trafić Jonathan Junior z Kotwicy Kołobrzeg. Brazylijczyk został królem strzelców w rozgrywkach II ligi (23 bramki).