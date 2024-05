Oto ból głowy dla Probierza przed Euro 2024. Boniek mówi wprost. "Problem nr 1"

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami. Reprezentacja Polski rozpocznie rywalizację od meczu z Holandią. W następnych dniach zmierzy się z Austrią i na zakończenie fazy grupowej z Francją. Biało-Czerwoni nie są faworytami do awansu, ale jak zapewnia Michał Probierz, nie zamierzają wywieszać białej flagi. W związku z tym selekcjoner powołał szeroką kadrę, która jego zdaniem powinna stawić czoła rywalom. Listę nazwisk ogłosił w środę 29 maja na... golfowej konferencji prasowej, czym zaskoczył media. Natomiast same powołania nie wzbudziły większych niespodzianek. Do imprezy pozostały jeszcze dwa tygodnie i wiele może się zmienić. Zresztą już teraz niepokój wzbudza jedna sprawa, o której wspomina Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek nie owija w bawełnę. Dyspozycja Zielińskiego największym problemem dla Probierza?

Były prezes PZPN był gościem "Prawdy Futbolu", podczas której zabrał głos w sprawie powołań. W pewnym momencie prowadzący program Roman Kołtoń przedstawił skład, na który w przeszłości najczęściej stawiał Probierz i zwrócił uwagę, że kilku zawodników ma problemy ze zdrowiem bądź z graniem. Wymienił m.in. Jakuba Kiwiora, Piotra Zielińskiego, Nicolę Zalewskiego i Karola Świderskiego. Nie wiadomo czy będą mogli zagrać w pełni sił na Euro.

Boniek szybko odniósł się do tej wyliczanki i podkreślił, że o występ trzech reprezentantów można być spokojnym. - Te problemy mają wszystkie reprezentacje. Świderski nie ma żadnej wielkiej kontuzji. Troszkę poczuł coś tam w piątek, nie chciał ryzykować, mecz był "o szyszki", odpoczął sobie i może dobrze zrobił. (...) Zalewski jest cały czas w treningu. Oczywiście jeszcze jest kilka dni do zgrupowania i trzeba zobaczyć, w jakiej przyjadą dyspozycji - podkreślał.

Martwi go jedynie sytuacja piłkarza SSC Napoli. Jego ewentualna absencja albo gorsza forma, mogą być nie lada zagwozdką dla Probierza. W końcu jest on jednym z najważniejszych reprezentantów i to już od lat. - Generalnie z tych wszystkich problemów, problemem numer jeden może być dyspozycja Piotra Zielińskiego - alarmował.

Po raz ostatni pomocnik pojawił się na murawie 20 kwietnia w starciu z Empoli (0:1). Wówczas rozegrał pełne 90. minut, po czym okazało się, że doznał urazu łydki. Od tego czasu pozostaje poza placem gry. Opuścił więc pięć ostatnich kolejek Serie A i nie wiadomo, czy zdąży z rekonwalescencją do zgrupowania. Mówi się, że może rozpocząć treningi nieco później niż pozostali reprezentanci. Nawet jeśli wróci na czas, to nie wiadomo, w jakiej będzie dyspozycji. I to właśnie może spędzać sen z powiek Probierzowi.

Probierz nie powołał kilku pewniaków. Jeden z nich zabrał głos

Selekcjoner nie zaskoczył mocno powołaniami, choć pojawiło się kilka niespodzianek, szczególnie jeśli chodzi o zawodników, którzy zaproszenia nie dostali. Mowa m.in. o Dominiku Marczuku czy Mattym Cashu. Ten ostatni miał się dowiedzieć o braku powołania za pośrednictwem mediów społecznościowych, a więc wtedy, kiedy i kibice. Mimo wszystko nie miał żalu do trenera, o czym przekonywał w opublikowanym w środę wpisie.