Z II ligi prosto do Ekstraklasy? Ależ to byłby awans. Już nad tym pracują

Po raz pierwszy w historii Kotwica Kołobrzeg awansowała do I ligi. Rozgrywki w II lidze rozpoczynał Maciej Bartoszek, ale stracił pracę w połowie kwietnia. Wtedy w jego miejsce przyszedł Ryszard Tarasiewicz, który wygrał cztery z siedmiu spotkań. To wystarczyło do tego, by zająć drugie miejsce i wywalczyć bezpośredni awans. Wokół Kotwicy w ostatnich miesiącach dzieje się sporo, zwłaszcza w kontekście niewypłacania zawodnikom pensji od dwóch-trzech miesięcy, o czym wieści pojawiły się na początku maja.

"Prezes Adam Dzik robi to, co zwykle: śmieje się w twarz swoim pracownikom, oczekując jednocześnie pełnego zaangażowania i walki o awans" - informował wówczas Norbert Skórzewski. W lutym br. piłkarze postanowili zaprotestować i zbojkotowali jeden z treningów ze względu na kłamstwa prezesa. Teraz wokół Kotwicy będzie się działo sporo, ale w kontekście transferowym.

Najlepszy strzelec II ligi w Ekstraklasie? Interesuje się nim Jagiellonia Białystok

Portal meczyki.pl informuje, że Kotwica może stracić jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy przed rywalizacją w I lidze. Chodzi o Brazylijczyka Jonathana Juniora, który trafił do Kotwicy z rezerw Athletico Paranaense, a w 31 meczach strzelił 24 gole i zanotował dwie asysty. Tak świetna postawa sprawiła, że Junior został najlepszym strzelcem w lidze (23 bramki w II lidze), wyprzedzając Huberta Sobola z KKS-u Kalisz, który miał 21 goli.

Junior ma ważną umowę z Kotwicą do końca czerwca przyszłego roku. W niej znajduje się, jak piszą "Meczyki", atrakcyjna klauzula, która pozwala mu zmienić klub za 80 tys. dolarów (około 316 tys. złotych). Brazylijczykiem interesują się takie zespoły, jak Cracovia, Radomiak Radom, Jagiellonia Białystok czy Pogoń Szczecin.

Nie jest jednak przesądzone, że Junior pozostanie w Polsce, ponieważ otrzymał też ofertę z drugiej ligi japońskiej. Wspomniane źródło nie wskazuje jednak nazwy konkretnego klubu. Gra w Polsce wydaje się jednak dużo bardziej prawdopodobna.

Poza grą dla rezerw Athletico Paranaense oraz Kotwicy Junior ma za sobą grę dla Internacionalu U20, Avai FC (2018-2022), Chapecoense (04-12.2022), Athletic (02-04.2023) i Pouso Alegre (04-06.2023).

Kotwica jest jednym z trzech beniaminków, który zagra w I lidze w przyszłym sezonie. Rozgrywki w II lidze wygrała Pogoń Siedlce, a w finale baraży dojdzie do starcia między KKS-em Kalisz a Stalą Stalowa Wola.